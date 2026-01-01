برلمانية: الجمهورية الجديدة مشروع دولة متكامل يقوده الرئيس السيسي

قدمت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الشعب المصري بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة سياسية ووطنية مهمة لتجديد العهد بالعمل من أجل الدولة المصرية، وترسيخ مفاهيم الجمهورية الجديدة باعتبارها مشروعًا وطنيًا شاملًا.

وأكدت النائبة عبير عطا الله أن الجمهورية الجديدة لا تقوم على الشعارات، بل على رؤية استراتيجية واضحة تقودها القيادة السياسية، وتهدف إلى بناء دولة حديثة قوية، تقوم على التنمية الشاملة، وتعزيز مؤسسات الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية، في ظل متغيرات إقليمية ودولية معقدة.

وأشادت عبير عطا الله بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة بناء الدولة على أسس صلبة، وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية غير مسبوقة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعكس إرادة سياسية حقيقية لبناء مستقبل أفضل يليق بالشعب المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن هذه المرحلة تتطلب أعلى درجات الوعي الوطني، ووحدة الصف، والتفاف الشعب حول قيادته السياسية، مؤكدة أن المصريين بالخارج يمثلون خط دفاع وطني مهم، وداعمًا أساسيًا لمشروع الجمهورية الجديدة في مختلف المحافل الدولية.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحاتها بالتأكيد على أن الجمهورية الجديدة تمثل خيار الدولة المصرية ومسارها الاستراتيجي الذي لا رجعة عنه، وأن تماسك الجبهة الداخلية والتلاحم بين الشعب ومؤسسات الدولة هو الضمان الحقيقي لعبور التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.