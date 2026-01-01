قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026
أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنداري: تدوينة الرئيس السيسي حول تجاوزات الانتخابات البرلمانية جاءت لضمان نزاهة الاستحقاق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أ ش أ

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن تدوينة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تعقيبا على الممارسات الخاطئة التي شابت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حملت نبضا وطنيا خالصا وحرصا عميقا على قيم الديمقراطية وإجراءاتها، كما أنها مثلت سندا ودعما قويا لعمل واستقلال الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال المستشار أحمد بنداري- في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم؛ لاستعراض مجريات اليوم الثاني من تصويت المصريين في الخارج بجولة الإعادة للدوائر المُلغاة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بموجب أحكام قضاء مجلس الدولة- إن "التدوينة الرئاسية" جاءت تأكيدا أن الدولة المصرية، هي دولة مؤسسات، وتقف صفا واحدا لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف: "لقد كانت انتخابات مجلس النواب الجارية حاليا، من أصعب الاختبارات التي جاهدنا واجتهدنا فيها، لإثبات جدية وحزم الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الاستحقاق الانتخابي، وضبط التجاوزات".

وتابع: "كما أن الأيام الماضية أثبتت أن الحارس الأكبر للديمقراطية في مصر، هم المصريون أنفسهم، فهم الذين دافعوا عن الديمقراطية، وهم الذين تزاحموا على صناديق الانتخاب، وهم الذين رفضوا الخروقات، وهم الذين أبلغوا عنها، وهم الذين أشادوا بجدية التعامل معها".

وأوضح: "إننا في الهيئة الوطنية للانتخابات ندرك أن أي عمل بشري، لا يخلو من محاولات التجاوز أو المخالفة، ولكن ما يبعث على الفخر والاطمئنان، هو أن هذه التجاوزات لم تمر مرور الكرام، وإنما اصطدمت بجدار الوعي الشعبي".. مشيرا إلى أن بلاغات المواطنين والناخبين، ورفضهم لأي خروقات انتخابية، هي الدليل الأوضح على أن صوت المواطن هو السياج الحامي الوطن.

وقال المستشار أحمد بنداري: "إن حرصكم على الإبلاغ عن أي وقائع مخالفة، مثّل أعلى درجات المواطنة الإيجابية. وكذلك كانت الهيئة الوطنية للانتخابات بجهازها التنفيذي وكوادرها القضائية والإدارية، حريصة على حماية هذا الاستحقاق المهم للحياة السياسية والبرلمانية في الدولة المصرية، والذي استغرق 99 يوما ابتداء من الإعلان عن الجدول الزمني في 4 أكتوبر الماضي، وانتهاء بإعلان نتيجة جولة الإعادة القائمة في 10 يناير الجاري".

وشدد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا استثنائيا يلامس حدود التضحية، لضمان أن يكون صندوق الاقتراع هو الحكم الأوحد. مضيفا: "إننا ندرك أن عظمة العملية الانتخابية لا تكمن فقط في الإقبال، بل في نقاء النتائج، ولقد سعينا أن تكون كل خطوة، من فتح الأبواب حتى لحظة الحصر العددي، كالشمس في نقاء ضوئها ووضوحه.. إننا نرفض أي صوت يتم شراؤه أو أن يتم ترويع الناخبين، ونسعى فقط لصوت الضمير الحي".

من ناحية أخرى.. أعلن مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء أعمال فرز أصوات الناخبين داخل 31 مقرا انتخابيا خارج البلاد، لافتا إلى أن العملية الانتخابية لا تزال مستمرة بداخل 108 لجان اقتراع أخرى.

وقال المستشار أحمد بنداري: إن جميع لجان الاقتراع خارج البلاد، والتي تقع بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية والموزعة على 117 دولة حول العالم، كانت قد فتحت أبوابها في مواعيدها المقررة في التاسعة صباحا وفق التوقيت المحلي لكل دولة، وذلك لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني، وآخرها اللجنة الانتخابية بمقر القنصلية العامة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بدأت في موعدها المحدد والذي وافق الساعة السابعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وأشار إلى انتهاء اليوم الانتخابي الثاني والأخير في 31 لجنة اقتراع خارج البلاد بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات، حيث بدأت بها على الفور أعمال فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها ورصد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
كما أكد اكتمال كافة الاستعدادات الخاصة بإجراء جولة الإعادة في هذه الدوائر الانتخابية داخل البلاد، والتي ستبدأ صباح بعد غد السبت وتستمر على مدى يومين متتاليين، مشيرا إلى أن عدد لجان الاقتراع الفرعية يبلغ 2230 لجنة تتوزع على المحافظات العشر.
يُشار إلى أن جولة الإعادة تُجرى على 49 مقعدا فرديا، يتنافس عليها 98 مرشحا، في 27 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات من محافظات المرحلة الأولى للانتخابات.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قد أصدرت في 29 نوفمبر الماضي، أحكاما بإلغاء العملية الانتخابية في 30 دائرة انتخابية من دوائر المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وأمرت بإعادتها بعد أخر إجراء صحيح والمتمثل في الدعاية الانتخابية، فأُعيد إجراء الانتخابات في الخارج يومي 8 و 9 ديسمبر الماضي في الخارج، و 10 و 11 من ذات الشهر داخل البلاد.

وتأتي قائمة الدوائر التي تشهد جولة الإعادة على النحو التالي:


أولا: محافظة الجيزة
الدائرة الثالثة مركز البدرشين - الدائرة السادسة قسم بولاق الدكرور - الدائرة السابعة قسم العمرانية - الدائرة التاسعة قسم الأهرام - الدائرة العاشرة قسم أول أكتوبر - الدائرة الثانية عشر مركز منشأة القناطر

ثانيا: محافظة الفيوم
الدائرة الثالثة مركز سنورس

ثالثا: محافظة المنيا
الدائرة الدائرة الأولى قسم أول المنيا - الدائرة الثالثة مركز مغاغة - الدائرة الرابعة مركز أبو قرقاص - الدائرة الخامسة مركز ملوي - الدائرة السادسة مركز دير مواس

رابعا: محافظة أسيوط
الدائرة الأولى قسم أول أسيوط - الدائرة الثانية مركز القوصية - الدائرة الرابعة مركز أبو تيج

خامسا: محافظة الوادي الجديد
الدائرة الثانية مركز الداخلة

سادسا: محافظة سوهاج
الدائرة السابعة مركز البلينا

سابعا: محافظة الأقصر
الدائرة الثانية مركز القرنة - الدائرة الثالثة مركز أسنا

ثامنا: محافظة أسوان
الدائرة الأولى قسم أول أسوان - الدائرة الثالثة مركز نصر النوبة - الدائرة الرابعة مركز ادفو

تاسعا: محافظة الإسكندرية 
الدائرة الأولى قسم أول المنتزه

عاشرا: محافظة البحيرة
الدائرة الرابعة مركز المحمودية - الدائرة الخامسة مركز حوش عيسى - الدائرة السادسة مركز الدلنجات - الدائرة التاسعة مركز كوم حماده.

الوطنية للانتخابات الرئيس السيسي الانتخابات مجلس النواب الممارسات الخاطئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

الإمام الصادق المهدي

المنظمة العربية تحيي ذكرى الصادق المهدي وتؤكد: السودان أغنى بشعبه ووحدته

البابا لاون

البابا لاون يدعو إلى عام جديد من السلام: لننزع السلاح عن القلوب ونبني رجاء الشعوب

الدكتور عمرو زكريا

لجنة المحيطات: منظومة ذكية جديدة للإنذار المبكر بدمياط

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد