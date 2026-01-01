يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

كشف الفنان أحمد السقا عن ملامح من حياته الشخصية والمهنية خلال استضافته في سهرة رأس السنة على قناة «الحياة» مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، مؤكدًا أنه يعيش يومه بيومه ويحرص على فعل الخير وتقديم المساعدة لكل من يحتاج دون تردد.



وأعرب السقا عن سعادته بالنجاحات التي حققها هو وأصدقاؤه في الوسط الفني، متمنيًا أن تحقق مصر حلم الفوز بكأس العالم.

وأشاد بالفنان محمد هنيدي، معتبرًا إياه سببًا في إسعاد جيل كامل من الفنانين، كما ثمّن دور شركة العدل جروب في دعم الفن، وشهدت الحلقة إشادات خاصة من الفنانة هند صبري بصداقتهما وتعاونهما الفني.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.