ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طاقته وصحته في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، وكشف أنه خضع لفحص بالأشعة المقطعية، وليس التصوير بالرنين المغناطيسي، خلال فحص طبي أجراه في أكتوبر، والذي تأخر هو والبيت الأبيض في الإفصاح عن تفاصيله.

ترامب يخضع لفحوص طبية

وقال ترامب، في المقابلة، إنه نادم على خضوعه للتصوير المتقدم للقلب والبطن خلال زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في أكتوبر، لأنه أثار تساؤلات عامة حول صحته.

وقال طبيبه في مذكرة نشرها البيت الأبيض في ديسمبر إنه خضع لـ"تصوير متقدم" كفحص وقائي للرجال في مثل عمره.

وكان ترامب قد وصفه في البداية بأنه تصوير بالرنين المغناطيسي، لكنه قال إنه لا يعرف أي جزء من جسمه تم فحصه.

طبيب ترامب يكشف حالته الصحية

قال طبيب الرئيس ترامب، الكابتن شون باربابيلا، في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الخميس، إن ترامب خضع للفحص في أكتوبر لأنه كان يخطط لزيارة مستشفى والتر ريد للقاء العاملين هناك.

وكان ترامب قد خضع بالفعل لفحص طبي سنوي في أبريل.

وأضاف باربابيلا: "وافق الرئيس ترامب على لقاء الطاقم الطبي والجنود في مستشفى والتر ريد الطبي في أكتوبر وللاستفادة القصوى من وقت الرئيس في المستشفى، أوصينا بإجراء فحص طبي روتيني آخر لضمان استمرار صحته المثلى".

وذكر باربابيلا أنه طلب من الرئيس الخضوع إما لفحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي "للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية"، وكانت النتائج "طبيعية تمامًا ولم تكشف عن أي خلل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان يوم الخميس، إن أطباء الرئيس والبيت الأبيض "لطالما أكدوا أن الرئيس خضع لفحوصات تصوير متقدمة"، لكنها أشارت إلى أن "الرئيس نفسه كشف عن تفاصيل إضافية حول التصوير" لأنه "ليس لديه ما يخفيه".

ترامب يؤدي اليمين الدستورية

قال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت يوم الخميس: "بالنظر إلى الماضي، من المؤسف أنني أديت اليمين الدستورية، فقد منحتهم ذلك بعض الذخيرة. كان من الأفضل لو لم يفعلوا، لأن أدائي لليمين أثار الشكوك، وتساءلوا: هل هناك خطب ما؟ حسنًا، لا شيء على ما يرام".

أصبح ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أكبر شخص يؤدي اليمين الدستورية عندما تولى الرئاسة العام الماضي، وكان حساسًا تجاه الأسئلة المتعلقة بصحته، لا سيما أنه شكك مرارًا في أهلية سلفه جو بايدن للمنصب.

واجه بايدن، الذي بلغ 82 عامًا في السنة الأخيرة من رئاسته، انتقادات حادة في نهاية ولايته وأثناء محاولته الفاشلة للترشح لولاية ثانية، بسبب التدقيق في عمره وقدراته العقلية.

لكنّ التساؤلات أثيرت أيضاً حول صحة ترامب هذا العام، إذ شوهد بكدمات واضحة على ظهر يده اليمنى رغم وضع طبقة سميكة من المكياج، إلى جانب تورم ملحوظ في كاحليه.

وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الصيف أن الرئيس شُخّص بقصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة بين كبار السن، وتحدث هذه الحالة عندما تعجز أوردة الساقين عن نقل الدم بشكل كافٍ إلى القلب، فيتجمع في أسفل الساقين.