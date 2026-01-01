قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاقها.. تفاصيل آخر جولات انتخابات النواب
بسطاء يدفعون ثمن الظلم.. مصطفى بكري يحذر من استغلال الإيجار القديم
20 صورة.. نجوم الفن في عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الاول
اعرف المستندات المطلوبة.. شروط التمويل العقاري لمحدودي الدخل
منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة بنين بكأس أمم إفريقيا
أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة
سيبي جوزك ينبسط.. ياسمين عز تثير الجدل بقائمة «ممنوعات السنة الجديدة»
ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك
تاريخه مشبوه.. مصطفى بكري: بريطانيا اكتشفت أن علاء عبد الفتاح ليس أيقونة الحرية كما يدعون
ياسمين عز: مافيش حاجة اسمها الراجل خاين لغوها.. اسمه متعدد العلاقات زي الـhr كده
شوط أول سلبي بين الإسماعيلي ومودرن سبورت
في أول مزاد خلال 2026.. الجمارك تبيع 28.54 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يكسر الصمت.. الرئيس الأمريكي يعترف بأن فحوصه الطبية فتحت باب الشكوك

ترامب
ترامب
ناصر السيد

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طاقته وصحته في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، وكشف أنه خضع لفحص بالأشعة المقطعية، وليس التصوير بالرنين المغناطيسي، خلال فحص طبي أجراه في أكتوبر، والذي تأخر هو والبيت الأبيض في الإفصاح عن تفاصيله.

ترامب يخضع لفحوص طبية

وقال ترامب، في المقابلة، إنه نادم على خضوعه للتصوير المتقدم للقلب والبطن خلال زيارته لمركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في أكتوبر، لأنه أثار تساؤلات عامة حول صحته. 

وقال طبيبه في مذكرة نشرها البيت الأبيض في ديسمبر إنه خضع لـ"تصوير متقدم" كفحص وقائي للرجال في مثل عمره.

وكان ترامب قد وصفه في البداية بأنه تصوير بالرنين المغناطيسي، لكنه قال إنه لا يعرف أي جزء من جسمه تم فحصه. 

طبيب ترامب يكشف حالته الصحية

قال طبيب الرئيس ترامب، الكابتن شون باربابيلا، في بيان أصدره البيت الأبيض يوم الخميس، إن ترامب خضع للفحص في أكتوبر لأنه كان يخطط لزيارة مستشفى والتر ريد للقاء العاملين هناك. 

وكان ترامب قد خضع بالفعل لفحص طبي سنوي في أبريل.

وأضاف باربابيلا: "وافق الرئيس ترامب على لقاء الطاقم الطبي والجنود في مستشفى والتر ريد الطبي في أكتوبر وللاستفادة القصوى من وقت الرئيس في المستشفى، أوصينا بإجراء فحص طبي روتيني آخر لضمان استمرار صحته المثلى".

وذكر باربابيلا أنه طلب من الرئيس الخضوع إما لفحص بالأشعة المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي "للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في القلب والأوعية الدموية"، وكانت النتائج "طبيعية تمامًا ولم تكشف عن أي خلل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان يوم الخميس، إن أطباء الرئيس والبيت الأبيض "لطالما أكدوا أن الرئيس خضع لفحوصات تصوير متقدمة"، لكنها أشارت إلى أن "الرئيس نفسه كشف عن تفاصيل إضافية حول التصوير" لأنه "ليس لديه ما يخفيه".

ترامب يؤدي اليمين الدستورية

قال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نُشرت يوم الخميس: "بالنظر إلى الماضي، من المؤسف أنني أديت اليمين الدستورية، فقد منحتهم ذلك بعض الذخيرة. كان من الأفضل لو لم يفعلوا، لأن أدائي لليمين أثار الشكوك، وتساءلوا: هل هناك خطب ما؟ حسنًا، لا شيء على ما يرام".

أصبح ترامب، البالغ من العمر 79 عامًا، أكبر شخص يؤدي اليمين الدستورية عندما تولى الرئاسة العام الماضي، وكان حساسًا تجاه الأسئلة المتعلقة بصحته، لا سيما أنه شكك مرارًا في أهلية سلفه جو بايدن للمنصب.

واجه بايدن، الذي بلغ 82 عامًا في السنة الأخيرة من رئاسته، انتقادات حادة في نهاية ولايته وأثناء محاولته الفاشلة للترشح لولاية ثانية، بسبب التدقيق في عمره وقدراته العقلية.

لكنّ التساؤلات أثيرت أيضاً حول صحة ترامب هذا العام، إذ شوهد بكدمات واضحة على ظهر يده اليمنى رغم وضع طبقة سميكة من المكياج، إلى جانب تورم ملحوظ في كاحليه.

وكان البيت الأبيض قد أعلن هذا الصيف أن الرئيس شُخّص بقصور وريدي مزمن، وهي حالة شائعة بين كبار السن، وتحدث هذه الحالة عندما تعجز أوردة الساقين عن نقل الدم بشكل كافٍ إلى القلب، فيتجمع في أسفل الساقين.

ترامب يكسر الصمت الرئيس الأمريكي الرنين المغناطيسي اليمين الدستورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

ترشيحاتنا

المسح على الشراب

هل يجوز المسح على الجورب والشراب في الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: اللحن في اللغة ضلال والجهل بأساليب العرب يفضي إلى فساد المعنى والفتوى

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا

أكاديمية الأزهر تحتفل باختتام دورة تنمية المهارات للدعاة الوافدين من هولندا

بالصور

أطعمة تحمي وأخرى تضر .. خريطة غذائية مهمة لصحة البروستاتا

أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد