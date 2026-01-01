هجمات إليكترونية تستهدف أنظمة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية

أفادت وسائل إعلام ليبية، يوم الخميس بأن شركة ليبيا للاتصالات والتقنية تعرضت لهجمات مستمرة منذ أمس الأول الثلاثاء، حيث تعرضت أنظمة وشبكة الشركة لهجمات حجب الخدمة “DDoS” ، منوهة بأن هذه الهجمات “ماتزال متواصلة حتى الآن”.

وأعلنت الشركة الليبية أن بروتوكول الطوارئ المخصص لمثل هذه الهجمات قد فُعّل فور رصدها، مؤكدة احتواء الجزء الأكبر من تأثيرها وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بحسب ما أفادت به صحيفة الوسط الليبية.

وأكدت شركة ليبيا للاتصالات والتقنية في بيان لها أن خطة الطوارئ لا تزال قيد التنفيذ على مدار الساعة لمراقبة حركة الشبكة والتعامل مع أي محاولات جديدة، وذلك حفاظًا على استقرار وجودة وسلامة الخدمات المقدمة.