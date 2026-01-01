اختتام عملية التصويت بالكويت في جولة إعادة النواب بدوائر المرحلة الأولى الملغاة

اختتمت في دولة الكويت عملية التصويت في جولة الإعادة بالدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بحكم المحكمة الإدارية العليا.

واتسمت العملية الانتخابية للجالية المصرية في الكويت، على مدار يوميها (أمس واليوم) بإقبال من الناخبين المصريين، الذين حرصوا على المشاركة في هذا الاستحقاق، وسط إجراءات تنظيمية من جانب البعثة الدبلوماسية يسرت عملية الاقتراع.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة من أصل الـ 30 دائرة مُلغاة من قبل المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى، موزعة على 10 محافظات وتنافس فيها 98 مترشحا علي 49 مقعدا.

