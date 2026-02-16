قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

شعبة المصدرين تحذر من التداعيات الاقتصادية لانتشار الفيب والسجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية
ولاء عبد الكريم

قال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين بـالاتحاد العام للغرف التجارية إن الانتشار الواسع للفيب والسجائر الإلكترونية في الأسواق المصرية والعربية لم يعد مجرد ظاهرة استهلاكية، بل تحول إلى قضية ذات أبعاد اقتصادية خطيرة تمس صميم الأمن الاقتصادي، في ظل تزايد معدلات استخدامها بين الشباب خلال العامين الماضيين، خاصة بين الفتيات، نتيجة سهولة تداولها وتعدد منافذ بيعها داخل المولات والأسواق دون ضوابط كافية.
وأضاف أن رأس المال الحقيقي لأي دولة يتمثل في شبابها القادر على العمل والإنتاج، مشيرًا إلى أن أي تدهور في الصحة العامة سينعكس مباشرة على إنتاجية سوق العمل، ويرفع من كلفة العلاج والرعاية الصحية، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل التوسع في منظومة التأمين الصحي والدعم الذي تتحمله الدولة لتوفير خدمات علاجية متكاملة للمواطنين.

وأشار زكي إلى أن المشهد الحالي، الذي أصبحت فيه هذه المنتجات متاحة بصورة لافتة، حتى في أماكن يرتادها الأطفال، يتطلب تدخلًا حاسمًا لتقنين الاستيراد والتداول، ووضع ضوابط واضحة لأماكن البيع، مع تغليظ الغرامات على المخالفين، أسوة بعدد من الدول العربية والأوروبية التي تعاملت مع هذا الملف باعتباره أولوية لحماية مواردها البشرية.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى أعباء اقتصادية مضاعفة على المدى المتوسط والطويل، سواء من حيث تراجع الكفاءة الإنتاجية أو ارتفاع الإنفاق الصحي، وهو ما يستدعي تحركًا تشريعيًا وتنفيذيًا سريعًا للحفاظ على مقدرات الاقتصاد المصري والعربي.

