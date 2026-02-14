السجائر الإلكترونية تهدد صحة الشباب..ولابد من منع مشتقات التبغ عن القاصرين

نظمت منظمة بلان إنترناشيونال مصر مائدة مستديرة وطنية موسعة لمناقشة سياسات مكافحة التبغ والسجائر الإلكترونية في مصر، وذلك ضمن فعاليات برنامج صحة الشباب Young Health Programme

تحت شعار «بناء قدرات الشباب في التوعية الصحية وصياغة السياسات من أجل تضافر الجهود بين صناع القرار والشباب لرسم خارطة طريق تعزز الوقاية من الأمراض غير المعدية»، بمشاركة ممثلين عن البرلمان المصري، والوزارات المعنية، وخبراء الصحة العامة، إلى جانب مجموعة من القادة الشباب.



واستهدفت المائدة المستديرة استعراض «ورقة سياسات» أعدها الشباب بأنفسهم، تناولت أبرز الفجوات التشريعية والاحتياجات الميدانية للحد من انتشار التبغ، مع تركيز خاص على ظاهرة السجائر الإلكترونية (Vaping) التي باتت تمثل تهديدًا متزايدًا للمراهقين والشباب خلال الفترة الأخيرة.



أكدت روزان خليفة، المدير القطري لمنظمة بلان إنترناشيونال مصر، أن تمكين الشباب، وخاصة الفتيات والشابات، يأتي في مقدمة أولويات المنظمة، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الشباب لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان مستقبل التنمية في مصر. وقالت: «نحن هنا لنضمن أن أصوات الشباب لا تُسمع فقط، بل تتحول إلى تشريعات وقرارات نافذة تحميهم من مخاطر التبغ ومشتقاته الحديثة، وتوفر لهم بيئة صحية آمنة».



واستعرض الشباب المشاركون مجموعة من التوصيات المبنية على قراءة واقعية للوضع الميداني، شملت تشديد الرقابة الصارمة على منافذ بيع مشتقات التبغ والسجائر الإلكترونية لمنع وصولها إلى القاصرين، وتفعيل وتطوير التشريعات الخاصة بمنع التدخين في الأماكن العامة والمؤسسات التعليمية والشبابية، إلى جانب إطلاق حملات توعية وطنية رقمية وميدانية لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروج للسجائر الإلكترونية باعتبارها بديلًا آمنًا للتدخين التقليدي.



كما تضمنت التوصيات الدعوة إلى مأسسة مشاركة الشباب من خلال إشراكهم بشكل دائم في اللجان الاستشارية المعنية بصياغة القوانين والسياسات الصحية، بما يعزز من دورهم كشركاء فاعلين في وضع حلول مستدامة لمواجهة الأمراض غير المعدية.



وأبدى ممثلو البرلمان والجهات الحكومية المشاركة ترحيبهم بالمبادرة، مؤكدين أهمية التحول من المنهج العلاجي إلى المنهج الوقائي في التعامل مع الأمراض غير السارية، ومشيدين بجودة الأدلة العلمية والمنهجية الواقعية التي اعتمد عليها الشباب في إعداد ورقة السياسات، مع التعهد بوضع هذه التوصيات على أجندة اللجان المختصة لمناقشتها خلال الدورة البرلمانية الحالية.



ويُذكر أن برنامج صحة الشباب (YHP) هو مبادرة عالمية تنفذها منظمة بلان إنترناشيونال بالتعاون مع شركائها، وتهدف إلى الحد من سلوكيات الخطورة المرتبطة بالأمراض غير المعدية مثل السكري وأمراض القلب والسرطان بين الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، مع تركيز خاص على تمكين الفئات الأكثر احتياجًا وتهميشًا.