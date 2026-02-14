قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
التضامن : صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر فبراير .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش

مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش
مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش
أمل مجدى

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والدور المجتمعى للوزارة وشركاتها لتقديم مبادرات تخدم اهالى سيناء ، تبدأ الشركة الحديثة للغاز الطبيعى ( مودرن جاس ) تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمدينة العريش ، وذلك بموجب البروتوكول الذى وقعه المهندس وائل جويد رئيس شركة مودرن جاس و د. أكمل نجاتي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير للتعاون في تطوير المدرسة.

من جانبها، أكدت مودرن جاس أن هذا المشروع يجسد  الرؤية التي تتبناها الوزارة، من خلال التركيز على  التعليم وتمكين ذوى الهمم كأدوات أساسية لتحقيق أثر ملموس للمجتمع ،  وأن التطوير لمدرسة النور للمكفوفين لن يقف عند حدود الترميم أو الأعمال الإنشائية فقط، بل سيشمل تمكين تكنولوجي يتمثل في إنشاء معمل رقمي متطور يتيح للطلاب المكفوفين الوصول إلى أحدث أدوات المعرفة، إلى جانب بناء القدرات من خلال برامج تدريبية مكثفة للمعلمين والطلاب ، فضلاً عن تطوير بنية تحتية ذكية من خلال تهيئة مرافق المدرسة بما يتوافق مع احتياجات الطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

فيما ثمنت مؤسسة "ساعد" هذه الشراكة التي تبرز الدور القيادي لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية المجتمعية في سيناء.


حضر التوقيع المهندس ايهاب حسن مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) و الاستاذ  وائل رشاد  نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير و الدكتورة  وفاء بخيت  المدير التنفيذي مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير.

البترول مودرن جاس وزارة البترول وزير البترول الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة بجميع المحافظات

خطف شاب

عمرو عبد السلام: الخاطفون لشاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص قد يواجهون الإعدام

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

مصطفى شلبي

البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية الإمام ورش عن الإمام نافع.. اليوم

الجامع الأزهر يعقد ملتقى القراءات للختمة المرتلة برواية ورش عن نافع.. اليوم

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

الإفتاء تطلق دورة “الهوية الدينية وقضايا الشباب” لبناء الوعي ومواجهة التحديات الفكرية

جمعية علماء أهل السنة تحتفل بمائة عام

جمعية علماء أهل السنة بكيرلا تحتفي بمرور قرن على تأسيسها

بالصور

مفاجأة.. مازدا تعيد إحياء أشهر سياراتها "الأسطورة RX-7"

مازدا
مازدا
مازدا

سيارات يمكن لساعة آبل فتحها بسهولة.. وطريقة إعدادها

ساعة Apple
ساعة Apple
ساعة Apple

طريقة عمل عشاء خفيف وصحي.. 4 أفكار سريعة لا تسبب زيادة الوزن

سحور
سحور
سحور

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟.. الخبرة والنجاح مقابل الطاقة والحماس.. إليك سر نجاح العلاقة

لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار
لماذا تنجذب المرأة للرجل الأصغر سنًا نفسيًا؟ | دوافع خفية وراء هذا الاختيار

فيديو

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد