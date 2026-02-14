البترول: مودرن جاس تقوم بالتطوير الشامل لمدرسة النور للمكفوفين بالعريش

في اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية للمسئولية المجتمعية والدور المجتمعى للوزارة وشركاتها لتقديم مبادرات تخدم اهالى سيناء ، تبدأ الشركة الحديثة للغاز الطبيعى ( مودرن جاس ) تطوير مدرسة النور للمكفوفين بمدينة العريش ، وذلك بموجب البروتوكول الذى وقعه المهندس وائل جويد رئيس شركة مودرن جاس و د. أكمل نجاتي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير للتعاون في تطوير المدرسة.

من جانبها، أكدت مودرن جاس أن هذا المشروع يجسد الرؤية التي تتبناها الوزارة، من خلال التركيز على التعليم وتمكين ذوى الهمم كأدوات أساسية لتحقيق أثر ملموس للمجتمع ، وأن التطوير لمدرسة النور للمكفوفين لن يقف عند حدود الترميم أو الأعمال الإنشائية فقط، بل سيشمل تمكين تكنولوجي يتمثل في إنشاء معمل رقمي متطور يتيح للطلاب المكفوفين الوصول إلى أحدث أدوات المعرفة، إلى جانب بناء القدرات من خلال برامج تدريبية مكثفة للمعلمين والطلاب ، فضلاً عن تطوير بنية تحتية ذكية من خلال تهيئة مرافق المدرسة بما يتوافق مع احتياجات الطلاب ويوفر بيئة تعليمية آمنة وداعمة.

فيما ثمنت مؤسسة "ساعد" هذه الشراكة التي تبرز الدور القيادي لقطاع البترول في دفع عجلة التنمية المجتمعية في سيناء.



حضر التوقيع المهندس ايهاب حسن مدير عام المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس ) و الاستاذ وائل رشاد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير و الدكتورة وفاء بخيت المدير التنفيذي مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير.