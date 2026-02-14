جهاز تنظيم إدارة المخلفات يناقش آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الألكترونية

عقد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماعا مع عدد من شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية، وذلك لمناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التعاون المشترك لتفعيل قانون تنظيم إدارة المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ من خلال وضع ضوابط وآليات تساهم فى إحكام السيطرة على المخلفات الالكترونية والكهربائية سواء كانت ضوابط فنية أو إجرائية.

وأوضح ياسر عبد الله، أنه تم مناقشة آلية تنظيم عمليات تداول المخلفات الالكترونية، والضوابط وآلية التعاون بين الشركات، وطرق تتبع تلك المخلفات، كما تم مناقشة تنظيم المزادات المطروحة من الجهات الحكومية والقطاع العام والقطاع الخاص من خلال الخدمات الحكومية ومكاتب الخبراء المثمنين لطرحها للشركات العاملة فى مجال إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية والكهربائية وذلك طبقا لقائمة المخلفات الإلكترونية والكهربائية المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة للتأكد من وجود الاشتراطات البيئية.

كما تم الإستماع إلى جميع التحديات والمشكلات المطروحة من جانب الشركات، والتى تم توضيحها لتذليل العقبات التى تواجه تلك الشركات.

جدير بالذكر، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات، يقوم بمنح موافقة مزاولة نشاط معالجة تلك المخلفات للشركات العاملة مع هذه المخلفات وفقاً للضوابط والالتزامات التى يحددها قانون المخلفات، بغرض إعادة تدويرها بطريقة آمنة بيئيا في المصانع المعتمدة والحاصلة على الموافقات اللازمة، للحد من تسريب المخلفات للقطاع غير الرسمي والحفاظ علي صحة الإنسان و البيئة.