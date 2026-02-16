أسعار العملات العربية اليوم بعد تحركات السوق الأخيرة

استقرت أسعار صرف العملات الرئيسية من العملات العربية والأجنبية بالبنوك أمام الجنيه في تعاملات اليوم الإثنين 16-2-2026، وذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وجاءت أسعار صرف العملات اليوم بالسوق المصرفي المصري أمام الجنيه كالآتي …

الدولار الأمريكي

سجل سعر صرف الدولار اليوم 46.72 جنيه للشراء 46.82 جنيه للبيع .

الجنيه الإسترليني

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 63.77 جنيه للشراء و 63.92 جنيه للبيع .

اليورو

سجل سعر اليورو 55.45 جنيه للشراء و 55.58 جنيه للبيع .

الريال السعودي

سجل متوسط أسعار صرف الريال السعودي 12.45 للشراء و 12.48 للبيع .

الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي 153.10 جنيه للشراء و 153.48 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 12.72 جنيه للشراء 12.75 جنيه للبيع