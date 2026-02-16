قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم بعد تحركات السوق الأخيرة

أمل مجدى

استقرت أسعار صرف العملات الرئيسية من العملات العربية والأجنبية بالبنوك أمام الجنيه  في تعاملات اليوم الإثنين 16-2-2026، وذلك في إطار قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وجاءت أسعار صرف العملات اليوم بالسوق المصرفي المصري  أمام الجنيه كالآتي …

الدولار الأمريكي

سجل سعر صرف الدولار  اليوم 46.72 جنيه للشراء 46.82 جنيه للبيع .

الجنيه الإسترليني

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 63.77 جنيه للشراء و 63.92 جنيه للبيع .

اليورو

سجل سعر اليورو 55.45 جنيه للشراء و 55.58 جنيه للبيع .

الريال السعودي

سجل متوسط أسعار صرف الريال السعودي 12.45 للشراء و 12.48 للبيع .

الدينار الكويتي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي 153.10 جنيه للشراء و 153.48 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي 12.72 جنيه للشراء 12.75 جنيه للبيع

