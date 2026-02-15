توك شو |استقرار الذهب والطقس والعملات .. إيران تناقش الملف النووي حال استعداد واشنطن رفع العقوبات

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أسعار الذهب اليوم الأحد 15 فبراير 2025 في الأسواق |فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأحد وجاءت الأسعار كالتالي:

العيار 18: 5760 جنيها.

العيار 21: 6720 جنيها.

العيار 24: 7680 جنيها.

الجنيه الذهب: 53760 جنيها.

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الطقس اليوم الأحد 15 فبراير 2026



تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على معظم المناطق، ومائل للبرودة في المساء.

الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

سوف تشهد البلاد اليوم طقسًا دافئًا، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال النهار.

يُتوقع أن يكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يصبح حارًا في النهار، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.. فيديو



رصد برنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد أسعار العملات اليوم الأحد وجاءت الأسعار كالتالي:

أسعار صرف العملات:

دولار أمريكي:

شراء: 46.77 جنيه

بيع: 46.87 جنيه

يورو:

شراء: 55.57 جنيه

بيع: 55.69 جنيه

جنيه إسترليني:

شراء: 63.82 جنيه

بيع: 63.97 جنيه

ريال سعودي:

شراء: 12.47 جنيه

بيع: 12.49 جنيه

درهم إماراتي:

شراء: 12.73 جنيه

بيع: 12.76 جنيه

كيف تستفيد مصر من خفض الفائدة1%..وما تأثيره على الأفراد والمدخرات| فيديو



في خطوة تهدف لتحفيز الاقتصاد المصري، أعلن البنك المركزي عن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض.

قرار خفض سعر الفائدة بنسبة 1% جاء رصد مؤشرات اقتصادية إيجابية، أبرزها تراجع معدلات التضخم وتحسن النمو الاقتصادي.

ويتوقع أن يكون له تأثيرات إيجابية على الاستثمار، زيادة الإنتاج وتوفير السلع في الأسواق.

تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي

قال الكاتب الصحفي رضا المسلمي في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، خلال برنامج صباح البلد، إن الهدف من هذا القرار هو تحفيز الاستثمار ورفع الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

إيران: مستعدون لمناقشة الملف النووي حال استعداد واشنطن رفع العقوبات



أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" أن مسألة التخصيب الصفري لليورانيوم لم تعد مطروحة على طاولة المفاوضات.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الخارجية الإيرانية" أنهم مستعدون لمناقشة الملف النووي حال استعداد واشنطن لمناقشة رفع العقوبات.

صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح بعنوان «أنتظر من ضياء رشوان»



عرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامي محمد جوهر على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «أنتظر من ضياء رشوان».

وقالت إلهام أبو الفتح: سعدتُ جدًا بعودة وزارة الإعلام لتنظيم العملية الإعلامية.

وسعادتى كانت أكبر باختيار الزميل والصديق العزيز الدكتور ضياء رشوان لهذه المهمة الصعبة.

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات فبراير ودعم نقدي لـ 15مليون مواطن



صرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لتكون متاحة خلال الأسبوع الحالي، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بشكل عاجل.

وأضاف مدبولي أن الحكومة ستقدم دعمًا نقديًا مباشرًا على دفعتين مع شهر رمضان ودفعة أخرى مع عيد الفطر، يستفيد منه 15 مليون مواطن ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، بينهم 5 ملايين من برنامج تكافل وكرامة و10 ملايين من أقل الشرائح دخلًا.

وأشار إلى أن قطاع الصحة سيشهد ضخ 3 مليارات جنيه إضافية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى 3 مليارات أخرى لتقليل قوائم الانتظار.

كما تم تخصيص 4 مليارات جنيه لفروق أسعار القمح لدعم الأمن الغذائي.

وأوضح مدبولي أن إجمالي الدعم المخصص لصالح المواطن المصري سيصل إلى 40 مليار جنيه خلال الفترة القادمة.