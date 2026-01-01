قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط
نجوم الفن يتوافدون على عزاء والدة هاني رمزي بالتجمع الأول
حدائق الفسطاط تقترب من الصفر.. مدبولي يوجه بوضع اللمسات الأخيرة قبل الافتتاح
آخر فرصة.. كيفية تقديم طلبات حجز وحدات السكن البديل
الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد
بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم
التموين والاتصالات: 9 خدمات حصريًا عبر منصة «مصر الرقمية» من أول يناير 2026
الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور
احتجاجات إيران تشتعل.. مقتل 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين
في الذكرى السبعين لاستقلال السودان.. رسائل سيادة وحسم في زمن الحرب | خبير يعلق
موسكو في مرمى النيران الأوكرانية.. الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرتين
تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاء تصويت المصريين بالأردن في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وبدء عملية الفرز

تصويت المصريين بالأردن
تصويت المصريين بالأردن
أ ش أ

 انتهت مساء اليوم /الخميس/، في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في جولة الإعادة في 27 دائرة من الـ 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 10 محافظات، وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة.


وفور إغلاق صناديق الاقتراع، بدأت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، سواء في القوائم أو الفردي، مع تسجيل ذلك في محضر رسمي يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.


ومن المقرر، عقب الانتهاء من فرز وحصر الأصوات، إرسال أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق الإجراءات المتبعة.
 

الأردن انتخابات النواب تصويت الجالية المصرية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

عداد الكهرباء

يغفله الكثير .. سبب نفاذ رصيد عداد الكهرباء سريعا

الذهب

أسعار الذهب في 2026.. توقعات بارتفاع كبير

ترشيحاتنا

شريهان

حماكي الله ياقرة عيني..شريهان توجه رسالة مؤثرة إلى ابنتها

حفل هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألّق في ليلة رأس السنة بحفل كامل العدد في أبو ظبي

حنان عادل شقيقة ميدو عادل مع زوجها

بقيت أم فريد.. حنان شقيقة ميدو عادل تضع مولودها الأول

بالصور

بعد وفاة نيفين القاضي .. خطوات بسيطة تحمي النساء من الإصابة بسرطان الرحم

طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم
طرق الوقاية من سرطان الرحم

احترس من شرائها .. أطعمة تبدو صحية في السوبرماركت تجهد الكلى وتمرض القلب

مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين
مخاطر أستهلاك الأطعمة عالية البروتين

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد