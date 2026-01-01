انتهاء تصويت المصريين بالأردن في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب وبدء عملية الفرز

انتهت مساء اليوم /الخميس/، في تمام التاسعة بالتوقيت المحلي، عملية تصويت أبناء الجالية المصرية في جولة الإعادة في 27 دائرة من الـ 30 دائرة ملغاة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في 10 محافظات، وذلك في اليوم الثاني والأخير من أيام تصويت المصريين بالخارج، في مقر السفارة المصرية في عمان والقنصلية المصرية في العقبة.



وفور إغلاق صناديق الاقتراع، بدأت اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، سواء في القوائم أو الفردي، مع تسجيل ذلك في محضر رسمي يوقع عليه رئيس وأمين لجنة الاقتراع.



ومن المقرر، عقب الانتهاء من فرز وحصر الأصوات، إرسال أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وفق الإجراءات المتبعة.

