الإحصاء: ارتفاع الثروة الحيوانية في مصر إلى 8.1 مليون رأس عام 2024 بزيادة 6.7%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء المـوافق 4 / 11 / 2025 النشرة السنوية لإحصاءات

الثروة الحيوانية عام 2024 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغـــت أعــداد رؤوس الماشـية الحية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام - ماعــــــز - جمال)8.1 مليـــون رأس عـــام 2024 مقابـــل 7.6 مليـــون رأس عــــام 2023 بنسبــة زيــــــــادة قدرهــا 6.7٪ .

- بلــــغ إجمالي أعــــداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.4 مليون رأس عـام 2024مقابل 4.2 مليون رأس عــــــام 2023 بنســـبة زيادة قدرهــــا 3.6٪ .

- بلغـت كميـة لحــوم الماشيـة مـن المذبوحـات 754 ألـف طـن عام 2024 مقابل 650 ألــف طــن عــام 2023 بنسبـة زيـــــادة قدرها 16.0 %.

- بلغ الوزن التقديري للإنتـاج المحلي من اللـبن الخــام 6.6 مليـون طـن عـام 2024 مقابـل 5.7 مليـون طـن عام 2023 بنسبة زيــــادة قدرها 15.7٪ .

- بلغت كميه لحوم الطيور و الدواجن 2.4 مليون طن ( وزن قائم ) عام 2024 مقابل 2.2 مليون طن عام 2023 بنسبه زيادة قدرها 11.0 % .

- بلغ المحصـول السنـوي مـن البيـض 16.6 مليـار بيضـة عــام 2024 مقابــل 16.4 مليــار بيضـة عـــام 2023 بنسبه زيـادة قدرهـا 1.4 % .

- بلغت كمية إنتاج العسل 3.7 ألف طـن عـام 2024 مقابـل 3.8 ألف طـن عــام 2023 بنسبــة انخفــاض قدرها 3.6٪ .