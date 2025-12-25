إعلام إسرائيلي: تركيا تحاول نشر رادارات داخل سوريا

أفاد مصدران استخباراتيان غربيان لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية يوم الخميس، أن تركيا تحاول نشر رادارات على الأراضي السورية في الأسابيع الأخيرة، وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل وتركيا بشأن الوجود التركي في سوريا.

رادارات تركية داخل سوريا

من شأن نشر الرادارات في الأراضي السورية أن يُقيّد بشكل كبير حرية تحرك سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي السوري، كما حدث في الضربات الأخيرة، إذ يمكن للرادارات التركية رصد تحركات الطائرات الإسرائيلية فوق البلاد.

كما سيُصعّب ذلك على إسرائيل ضرب أهداف في إيران، نظرًا لاستخدامها المجال الجوي السوري للوصول إلى إيران.

بعد سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، شنت إسرائيل غارات على قواعد عسكرية في سوريا، من بينها قواعد تابعة لسلاح الجو السوري مثل قاعدة "تي-4"، خشية أن تُنشئ تركيا قواعد دائمة هناك وتُشغل طائرات مُسيّرة.

وقال مسؤول أمني آنذاك، في حديث مع الصحفيين، إن احتمال إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في سوريا يُمثل "تهديدًا مُحتملًا".

وأضاف المسؤول: "إن إنشاء قاعدة جوية تركية سيشكل انتهاكاً لحرية إسرائيل في العمليات الجوية في سوريا. هذا تهديد محتمل نعارضه بشدة. لقد ضربنا القواعد الجوية لنؤكد أننا لن نسمح بأي مساس بحرية عملياتنا الجوية".