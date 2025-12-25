لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم

أفادت تقارير إعلامية بمقتل عنصر من حزب الله في الغارة الإسرائيلية على مجدل سلم جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق ، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في منطقة حوش السيد علي - الهرمل في البقاع اللبناني.

كما توغلت قوة مشاة إسرائيلية فجرا إلى بلدة كفر كلا جنوب لبنان حيث نفذت تفجيرا كبيرا لأحد المباني داخل البلدة.

وفي وقت لاحق ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

وقال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني.