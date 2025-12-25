قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة في كأس عاصمة مصر
بعد انقلاب سيارة نقل محملة بالموز.. عودة حركة المرور لطبيعتها على الطريق الزراعي بالقليوبية
محافظ الدقهلية ومدير الأمن يقدمان التهنئة بعيد الميلاد بعدد من الكنائس في المنصورة
القنصل المصري بالرياض: إقبال المصريين في الخارج على جولة إعادة انتخابات النواب غير متوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. مقتل عنصر من حزب الله في غارة إسرائيلية على مجدل سلم

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت تقارير إعلامية بمقتل عنصر من حزب الله في الغارة الإسرائيلية على مجدل سلم جنوب لبنان.

وفي وقت لاحق ، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف مركبة في منطقة حوش السيد علي - الهرمل في البقاع اللبناني.

كما توغلت قوة مشاة إسرائيلية فجرا إلى بلدة كفر كلا جنوب لبنان حيث نفذت تفجيرا كبيرا لأحد المباني داخل البلدة.

وفي وقت لاحق ، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مركز قرية الحولة في جنوب لبنان.

وقال مراسل أحمد سنجاب، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن الطيران الحربي الإسرائيلي دخل أجواء الجنوب اللبناني وشن سلسلة غارات عنيفة استهدفت عدداً من المناطق في قضاء النبطية، ولا سيما المناطق الواقعة شمال نهر الليطاني. 

حزب الله غارة إسرائيلية لبنان البقاع اللبناني جنوب لبنان طائرات حربية إسرائيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

بالاتفاق بين الخطيب وأبو علي.. حارس الأهلي إلى المصري في يناير

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: شبورة مائية كثيفة تضرب الطرق صباحاً.. وهذه هي المناطق المتأثرة

بالصور

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف بمختلف مراكز الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

«القومي للمرأة» بالشرقية يستخرج 25 ألف بطاقة رقم قومي للسيدات بالمجان.. صور

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بسهولة وطعم مذهل

كيكة البرتقال
كيكة البرتقال
كيكة البرتقال

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026

مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد
مدير إدارة التجنيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد