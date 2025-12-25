بيروت : طيران الاحتلال يستهدف مركبة من نوع «بيك آب» جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن طائرة إسرائيلية إستهدفت مركبة من نوع "بيك آب" بين بلدتي مجدل سلم وصفد البطيخ جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد اثنين في غارة من مسيرة على طريق حوش السيد علي قضاء الهرمل.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن غارة إسرائيلية من مسيرة استهدفت فانا على طريق حوش السيد علي قضاء الهرمل، أدت الى سقوط شهيدين نقلا إلى مستشفى البترول في مدينة الهرمل.



وفي سياق متصل، استهدفت مسيرة معادية إسرائيلية ،سيارة في بلدة جناتا قضاء صور مساء أمس.



وأفادت البلدية في بيان، بأن الغارة تسببت بإصابة شخص صودف مروره في المكان، وتم نقله إلى المستشفى.