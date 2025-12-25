توسّع الاستهدافات الإسرائيلية من الجنوب إلى شرق لبنان.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية”، إن تطورًا جديدًا طرأ على مستوى الاستهدافات الإسرائيلية، تمثل في قيام طائرة مسيّرة إسرائيلية باستهداف سيارة في منطقة البقاع شرقي لبنان، وهي منطقة كانت خلال الأشهر الماضية بعيدة عن سياسة الاغتيالات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي عادة في الجنوب اللبناني.

وأضاف «سنجاب»، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن الاستهداف وقع صباح اليوم، الخميس، في منطقة حوش السيد علي في البقاع الشرقي، مشيرًا إلى أن المنطقة تعرضت سابقًا لغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي، إلا أنه هذه المرة تم تنفيذ الهجوم بواسطة طائرة مسيّرة استهدفت سيارة نقل عام أثناء سيرها.

وأوضح أن الاستهداف أسفر عن استشهاد شخصين على الأقل حتى الآن، لافتًا إلى أن وزارة الصحة اللبنانية لم تعلن رسميًا الحصيلة النهائية وسط توقعات بارتفاع عدد الشهداء.

وتابع أن هذه العملية تأتي بعد ساعات قليلة من عملية مماثلة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في بلدة جناتا بقضاء صور جنوبي لبنان، وذلك عقب سلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت عدة مناطق، من بينها مناطق في قضاء النبطية وقضاء صيدا جنوب البلاد.

وبيّن أن الطائرات المسيّرة الإسرائيلية حلّقت أيضًا على ارتفاع منخفض في أجواء العاصمة بيروت، بالتزامن مع احتفالات اللبنانيين بأعياد الميلاد والمناسبات، ما يشير إلى احتمال استمرار الاعتداءات الإسرائيلية خلال الساعات المقبلة.