بيان عاجل من السعودية بشأن اليمن || تفاصيل
لبنان: الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات برية في قرية قرب المطلة
هل نسيان رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة؟.. اعرف رأي الشرع
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم
أرقام رسمية تكشف أسرار الخريطة التعليمية في مصر .. ماذا أعلن الوزير؟
ترامب يتابع رحلات سانتا كلوز ويؤكد للأطفال: لا "بابا نويل الشرير" في أمريكا
دعاء الخامس من شهر رجب لفك الكرب.. ردده يفرج الله همك
كيف نواجه أزمة الغذاء؟.. صناع قرار يضعون الابتكار والاستثمار على رأس الأولويات
ترامب خلال تهنئته بعيد الميلاد يصف خصومه بـ "حثالة اليسار الراديكالي"
صدامات قوية في السعودية ومصر.. مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية
وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم
أخبار العالم

الأردن يستعيد جثمان منفذ عملية الكرامة ضد جيش الاحتلال

محمود نوفل

أعلنت عائلة منفذ عملية الكرامة الأردني وصول جثمان عبد المطلب القيسي، التي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين شهر سبتمبر الماضي.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يوسف عبد المطلب القيسي: "يا رب لك الحمد تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء الفجر".

ولاحقا، أعلنت الحكومة الأردنية أن "السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني، بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة".

وفي بيان سابق، ذكر جيش الاحتلال، بخصوص العملية على المعبر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، أن منفذها "كان يستقل شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن، وأطلق النار، ثم حيدته قوات الأمن في المكان".

الأردن منفذ عملية الكرامة عبد المطلب القيسي مقتل جنديين إسرائيليين غزة

