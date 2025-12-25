الأردن يستعيد جثمان منفذ عملية الكرامة ضد جيش الاحتلال

أعلنت عائلة منفذ عملية الكرامة الأردني وصول جثمان عبد المطلب القيسي، التي أدت لمقتل جنديين إسرائيليين شهر سبتمبر الماضي.

وفي منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال يوسف عبد المطلب القيسي: "يا رب لك الحمد تم وصول جثمان والدي الشهيد، الدفن في وادي الشتاء والصلاة في مسجد وادي الشتاء الفجر".

ولاحقا، أعلنت الحكومة الأردنية أن "السائق الذي اتهم بالعملية هو عبد المطلب القيسي، من مواليد عام 1968، وهو مدني، بدأ منذ 3 أشهر العمل سائقا لإيصال المساعدات إلى غزة".

وفي بيان سابق، ذكر جيش الاحتلال، بخصوص العملية على المعبر الرابط بين الضفة الغربية والأردن، أن منفذها "كان يستقل شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن، وأطلق النار، ثم حيدته قوات الأمن في المكان".