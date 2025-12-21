ملك الأردن والرئيس الجزائري يبحثان سبل توطيد التعاون بين البلدين

بحث العاهل الأردني الملك عبدﷲ الثاني والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل توطيد التعاون، وذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد.

وتناول الاتصال أبرز مستجدات المنطقة، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وفي وقت سابق، أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أهمية انضمام المملكة لبرنامج الدخول العالمي (Global Entry)، الذي يهدف لتسريع معالجة إجراءات دخول المسافرين المشتركين بالبرنامج ممن يحملون تأشيرات دخول أو إقامات دائمة إلى الولايات المتحدة.

وقال عاهل الأردن - خلال لقائه مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين - إن ذلك يعكس عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.

وشدد عبدالله، خلال اللقاء الذي عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة.