ملك الأردن يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، عبّر فيها عن خالص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.





وأكد الملك عبد الله الثاني، في برقيته، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مشدداً على الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.





وأشار العاهل الأردني إلى أن العلاقات الأردنية الكويتية تمثل نموذجاً للتضامن العربي القائم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم القضايا العربية وفي مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.





كما ثمّن الملك عبد الله الثاني الدور الذي تضطلع به دولة الكويت على الساحتين العربية والدولية، وجهودها في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الدول العربية.





وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين الأردنية والكويتية، والتواصل الدائم بينهما في المناسبات الرسمية والوطنية، بما يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين الشقيقين