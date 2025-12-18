قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الموبايلات كلمة سر.. حبس "ستهم" بتهمة الدعـ.ـارة والفـ.ـجور
ترامب: الرئيس عبد الفتاح السيسي صديق لي وأرغب في استضافته
من أكبر أسباب الوفاة .. احترس هذه الأطعمة تصيب بأمراض القلب
الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي والرسوم المقررة بعد قرار البنك المركزي الأخير
منتخب المغرب يحصد 7 ملايين دولار جائزة تتويجه ببطولة كأس العرب
صحح مفاهيمك .. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة 19 ديسمبر 2025
رأيت ما لا يُحتمل| مواطن يروي مأساة نبش قبر ابنته بعد دفنها بـ 48 ساعة
جمع وتعقيم | خطة عاجلة للسيطرة على الكلاب الضالة
حاجة لله يا بيه .. حبس 12 متسولا في القاهرة والجيزة
رعب داخل غرفة النوم | تفاصيل اقتحام أتوبيس لشقة مواطن أثناء نومه
إصابة مرشح بدمياط بأزمة قلبية ونقله إلى المستشفى
طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا .. خطوة بخطوة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ملك الأردن يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم

ملك الأردن يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
ملك الأردن يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم
ملك ريان

وجه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، عبّر فيها عن خالص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والعافية، وللشعب الكويتي الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.


 

وأكد الملك عبد الله الثاني، في برقيته، متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، مشدداً على الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح العليا للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.


 

وأشار العاهل الأردني إلى أن العلاقات الأردنية الكويتية تمثل نموذجاً للتضامن العربي القائم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر، لافتًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ودعم القضايا العربية وفي مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


 

كما ثمّن الملك عبد الله الثاني الدور الذي تضطلع به دولة الكويت على الساحتين العربية والدولية، وجهودها في دعم العمل العربي المشترك وتعزيز مسارات التعاون والتكامل بين الدول العربية.


 

وتأتي هذه التهنئة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط القيادتين الأردنية والكويتية، والتواصل الدائم بينهما في المناسبات الرسمية والوطنية، بما يعكس عمق الروابط السياسية والاقتصادية والإنسانية بين البلدين الشقيقين

الاردن ملك الاردن اردنية الكويت امير الكويت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. برودة قاسية تضرب البلاد والحرارة تسجل صفر في هذه المحافظة

بن شرقي

بعد تمزق العضلة | خبر غير متوقع عن بن شرقي مع الأهلي

مدبولي

زيادة المعاشات 1 يناير 2026.. هتقبض كام بعد رفع الحد الأدنى؟

مباراة المغرب والأردن

التردد متاح.. موعد نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن والقنوات الناقلة

محمد رمضان

هفضل أحب بلدي.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره بعد تأييد حبسه لمدة عامين

ترشيحاتنا

ملك الأردن

ملك الأردن يشكر منتخب بلاده رغم الخسارة في النهائي أمام المغرب

ترامب

ترامب: لا مانع من إبلاغ الكونجرس بالهجوم ضد فنزويلا.. وأخشى تسريب الخبر

وزير الخارجية الصيني

وزير الخارجية الصيني: سنواصل المساعدة في إعادة بناء السلام بين كمبوديا وتايلاند

بالصور

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية.. وصفة مصري أصيلة

طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي
طريقة عمل القرص الفلاحي

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا

محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)
محافظ الأقصر يفتتح سوق اليوم الواحد بإسنا رقم (٤٨)

علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم
أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

فيديو

واقعة المسن والفتاة بالمترو

أغلب الشعب المصري فلاحين.. نجل المسن يكشف حقيقة واقعة والده والفتاة داخل مترو الأنفاق

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد