علامات مبكرة تكشف سرطان القولون والمستقيم: ماذا يجب أن تعرف؟

في ظل ارتفاع معدلات تشخيص سرطان القولون والمستقيم في مراحل مبكرة حول العالم، ينصح الأطباء بضرورة الانتباه لأعراض يمكن أن تظهر قبل تفاقم المرض.

أعراض أولية للإصابة بسرطان القولون والمستقيم

وقد لا تبدو في البداية مرتبطة بالإصابة بسرطان القولون والمستقيم، لكنها قد تكون إشارات إنذار مبكرة تستدعي استشارة طبيبك، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل :

ـ تغير في عادات الأمعاء:

زيادة مرات الإسهال أو الإمساك، أو تحول شكل البراز ليصبح أرق من المعتاد.

ـ وجود دم في البراز:

قد يكون الدم لونه أحمر فاتحًا أو غامقًا، وقد يظهر بالعين المجردة أو يُكشف فقط في الفحوص.

ـ انزعاج بطني مستمر:

تشنجات، غازات، ألم متواصل، أو شعور بأن الأمعاء لا تفرغ بالكامل عند التبرز.

ـ تعب وضعف غير مبرّرين:

شعور عام بالإرهاق قد ينجم عن فقر دم نتيجة النزيف المزمن.

ـ فقدان وزن غير مقصود:

انخفاض الوزن بدون تغيير في النظام الغذائي أو النشاط البدني.

ملاحظات مهمة من خبراء الصحة

وقد لا يسبب السرطان في مراحله الأولى أعراض واضحة؛ لذلك الفحوص المنتظمة مثل تنظير القولون تساعد في الكشف قبل ظهور العلامات.

وهذه الأعراض قد ترتبط بحالات غير سرطانية (مثل البواسير أو التهاب القولون) لكن استمرارها أو تكرارها يتطلب تقييمًا طبيًا دقيقًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وكشفت منظمة الصحة العالمية أنه إذا لوحظت أي من الأعراض السابقة مستديمة لأكثر من بضعة أسابيع أو تزداد حدتها بمرور الوقت، من الضروري تحديد موعد مع الطبيب لإجراء الفحوص اللازمة، حتى لو لم تكن الأعراض قوية.