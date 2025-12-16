قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسيست زيزو .. محمد صابر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام نيجيريا
برج سكني ملاصق | تصدعات منزل في كفر طهرمس وتوجيه عاجل من محافظة الجيزة
موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى
مش هنشوفه تاني | أصدقاء مايكل ضحية مركب اليونان : المهرب ادّعى وصول المهاجرين للحصول على الأموال
خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة مصر ونيجيريا : فين الجماهير
7 جنيهات دفعة واحدة .. تراجع غير مسبوق فى أسعار الدواجن بالأسواق الآن
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
ملك الأردن يؤكد أهمية انضمام المملكة لبرنامج الدخول العالمي

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني أهمية انضمام المملكة لبرنامج الدخول العالمي (Global Entry)، والذي يهدف لتسريع معالجة إجراءات دخول المسافرين المشتركين بالبرنامج ممن يحملون تأشيرات دخول أو إقامات دائمة إلى الولايات المتحدة.


وقال عاهل الأردن - خلال لقائه مع وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين - إن ذلك يعكس عمق العلاقات الأردنية الأمريكية.


وشدد عبدالله، خلال اللقاء الذي عقد بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الاستقرار في المنطقة.

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

