السودان .. الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع عدد القــ.ـتلى في هجمات بطائرات مسيرة بكردفان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 43 طفلاً، في سلسلة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة كردفان السودانية منذ الرابع من ديسمبر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وقال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إنه "يشعر بالقلق إزاء زيادة حدة الأعمال القتالية"، في إشارة إلى الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمالا في إقليم كردفان، الذي يضم ثلاث ولايات في وسط وجنوب البلاد. ولم يوضح تورك الجهة المسؤولة عن الهجمات التي طالت مستشفيات وروضة أطفال وقاعدة للأمم المتحدة.

من جانبها، حذرت إدارة المستشفيات السودانية من أزمة حادة تواجهها المستشفيات في ولاية شمال كردفان، بسبب نقص الكوادر الطبية وندرة الموارد في ظل تدهور الوضع الصحي. وكشفت الوزارة أن 6 مستشفيات فقط من أصل 27 ما زالت تعمل ويمكن الوصول إليها، فيما خرجت البقية عن الخدمة أو تعذر الوصول إليها، مؤكدةً على ضرورة تدخل المنظمات الإنسانية لدعم المرافق المتبقية.

وتأتي هذه التطورات في وقت توسعت فيه مليشيا الدعم السريع شرقي إقليم كردفان الغني بالنفط، بعد سيطرتها في أواخر أكتوبر الماضي على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور غرب السودان.

ويعد الإقليم، المعروف بالزراعة وتربية الماشية، منطقة استراتيجية لوجستياً وعسكرياً، حيث يقع بين مناطق سيطرة الجيش في الشمال والشرق والوسط ودارفور.

وأكد عبد المطلب عبد العال، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة شمال كردفان، الاثنين، أن قوات الدعم السريع تستهدف "الطريق القومي" الرابط بين مدينة الأبيض والدلنج، مشيراً إلى أن الشاحنات المستهدفة تحمل أدوية ومواد غذائية مخصصة للمدنيين والنازحين، وليست لها أي علاقة بالمؤن العسكرية.

ودعا المسؤول الحكومة السودانية والأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين من دارفور.