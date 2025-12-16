السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث

تشهد ولايات إقليم كردفان تصعيدًا عسكريًا خطيرًا في إطار الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات أممية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت توصف بأنها الأسوأ عالميًا، في وقت تتكثف فيه التحركات السياسية الإقليمية بحثًا عن مخرج للصراع المستمر منذ أبريل 2023.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش السوداني بأن قوات الدعم السريع قصفت، أمس، مدينة الرهد بولاية شمال كردفان بقذيفتين، إحداهما عبر طائرة مسيرة استهدفت موقعًا على الطريق الرابط بين الرهد ومدينة الأبيض، إضافة إلى قصف مناطق غربي المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. كما أشار المصدر إلى قصف مماثل طال منطقتي “سماسم” جنوب مدينة الدلنج و“أبو جبيهة” بولاية جنوب كردفان.

الدعم السريع يقتل الأطباء والمدنيين

بالتوازي، وثقت صور أقمار صناعية حديثة التقطت في 11 و14 ديسمبر الجاري أضرارًا جسيمة لحقت بمستشفى الدلنج العسكري في جنوب كردفان، جراء هجوم لقوات الدعم السريع. وأظهرت الصور، الصادرة عن شركة “بلانت لابز”، نقطتي استهداف داخل حرم المستشفى.

ووفق بيان صادر عن شبكة أطباء السودان، أسفر القصف الذي وقع الأحد الماضي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم أفراد من الكادر الطبي، إلى جانب أضرار ناجمة عن قصف مواقع مدنية في منطقتي الكرقل والسماسم. من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” عن قلقه البالغ إزاء الهجوم، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم عاملون في المجال الطبي، بحسب معلومات أولية.

معارك ضارية شمال كردفان

ميدانيًا، تشهد ولاية شمال كردفان معارك ضارية حيث أكدت مصادر في الجيش السوداني وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع. كما أعلن الجيش، في وقت سابق، أن قواته والقوات المساندة لها مشطت ثلاثة محاور قتال حول مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

في ظل هذا التصعيد، تتفاقم المعاناة الإنسانية على نحو غير مسبوق. فقد تصدر السودان، للعام الثالث على التوالي، قائمة “مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية” الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، التي تضم الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أزمات قائمة.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن السودان بحاجة إلى 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص خلال العام المقبل، مشيرة إلى وجود 9.6 ملايين نازح داخليًا، وأن نحو 29 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تواجه أكثر من 20 منطقة خطر المجاعة.