قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسن مصطفى: حالة لاعبي منتخب مصر تدعو للتفاؤل قبل انطلاق أمم إفريقيا
وزير الخارجية الأمريكي: ندعم المؤسسات الوطنية السودانية وندعو لإطلاق مسار إنساني يضمن وصول المساعدات
خالد الغندور يساند أحمد السقا بعد الهجوم عليه بسبب محمد صلاح.. ماذا قال؟
الإدارية العليا: علي الوطنية للانتخابات إصدار قرارات مسببة في التظلمات المقدمة لها
مفاجأة بشأن أزمة الشرط الجزائي في عقد روي فيتوريا.. تفاصيل
نتنياهو يتوصل إلى تفاهمات مع أمريكا حول سوريا
الإمام الأكبر: الأزهر لن يدخر جهدًا في التعريف بحقوق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم
13 عاما متتاليا.. مسئولة بالخارجية الصينية: بكين أكبر شريك تجاري لمصر
ضحايا السيارة الغارقة.. تشييع 6 جثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قرية الجبلاو بقنا
لمواجهة النواقص وقوة التتبع | توجه مهم من الدواء لإدارة المنظومة رقميًا
السكة الحديد تدفع بونش عملاق لرفع حاويات قطار بضائع طوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث

لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
لاجئون بالملايين جراء الحرب في السودان
القسم الخارجي

تشهد ولايات إقليم كردفان تصعيدًا عسكريًا خطيرًا في إطار الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وسط تحذيرات أممية متزايدة من تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت توصف بأنها الأسوأ عالميًا، في وقت تتكثف فيه التحركات السياسية الإقليمية بحثًا عن مخرج للصراع المستمر منذ أبريل 2023.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش السوداني بأن قوات الدعم السريع قصفت، أمس، مدينة الرهد بولاية شمال كردفان بقذيفتين، إحداهما عبر طائرة مسيرة استهدفت موقعًا على الطريق الرابط بين الرهد ومدينة الأبيض، إضافة إلى قصف مناطق غربي المدينة، ما أسفر عن إصابة شخص واحد. كما أشار المصدر إلى قصف مماثل طال منطقتي “سماسم” جنوب مدينة الدلنج و“أبو جبيهة” بولاية جنوب كردفان.

الدعم السريع يقتل الأطباء والمدنيين

بالتوازي، وثقت صور أقمار صناعية حديثة التقطت في 11 و14 ديسمبر الجاري أضرارًا جسيمة لحقت بمستشفى الدلنج العسكري في جنوب كردفان، جراء هجوم لقوات الدعم السريع. وأظهرت الصور، الصادرة عن شركة “بلانت لابز”، نقطتي استهداف داخل حرم المستشفى.

ووفق بيان صادر عن شبكة أطباء السودان، أسفر القصف الذي وقع الأحد الماضي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم أفراد من الكادر الطبي، إلى جانب أضرار ناجمة عن قصف مواقع مدنية في منطقتي الكرقل والسماسم. من جهته، أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” عن قلقه البالغ إزاء الهجوم، مشيرًا إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم عاملون في المجال الطبي، بحسب معلومات أولية.

معارك ضارية شمال كردفان

ميدانيًا، تشهد ولاية شمال كردفان معارك ضارية حيث أكدت مصادر في الجيش السوداني وقوع اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي استهدف تجمعات لقوات الدعم السريع. كما أعلن الجيش، في وقت سابق، أن قواته والقوات المساندة لها مشطت ثلاثة محاور قتال حول مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.

في ظل هذا التصعيد، تتفاقم المعاناة الإنسانية على نحو غير مسبوق. فقد تصدر السودان، للعام الثالث على التوالي، قائمة “مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية” الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، التي تضم الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أزمات قائمة.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أن السودان بحاجة إلى 2.9 مليار دولار لمساعدة 20 مليون شخص خلال العام المقبل، مشيرة إلى وجود 9.6 ملايين نازح داخليًا، وأن نحو 29 مليون سوداني يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينما تواجه أكثر من 20 منطقة خطر المجاعة.

السودان كردفان دارفور الدعم السريع الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

الخبز

تسبب التسمم.. احذر عادة خاطئة عند وضع الخبز في الفريزر

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

ترشيحاتنا

محمود بنتايك

محمود بنتايك يحتفل بتأهل المغرب إلى نهائي كأس العرب| شاهد

منتخب المغرب

سجل خالٍ منذ ربع قرن.. منتخب المغرب بدون ألقاب في كأس أمم إفريقيا

لابورتا

تسريبات ملف نيجيريرا تهز برشلونة.. لابورتا يبرئ البارسا.. وفالفيردي وانريكى ينفيان علاقتهما بالأب والابن

بالصور

حملات لرفع الاشغالات في حلقة السمك والنقراشي بالزقازيق| صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

من الاكلات الشتوية.. طريقة عمل العدس بجبة

من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة
من الاكلات الشتوية..طريقة عمل العدس بالجبة

محافظ الشرقية يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم .. صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا
أفضل مشروبات طبيعية للشعر الطويل والكثيف وكيفية العناية به يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد