مستشار الرئيس الفلسطيني: إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على غزة وتمنع مرور الغذاء والوقود

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، وقاضي قضاة فلسطين، إن مصر دولة مركزية في الإقليم والعالم، ولعبت دورًا محوريًّا في الوصول إلى التهدئة، وحماية الوجود الفلسطيني، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التهجير.

موقف مصر صارم وحاسم

وأضاف الهباش، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن الموقف الصارم والحاسم للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ البداية، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير من خلال مصر، مهما كانت التحديات والظروف.

«التعمير دون تهجير»

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مقولة: «التعمير دون تهجير»، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يقف خلف هذه الكلمة ويتمسك بها، كما يتمسك بالموقف المصري، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل وتناغم في المواقف بين الجانبين، وعدم السماح على الإطلاق بشق الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية. 

إرهاب منظم ضد الشعب الفلسطيني 

وأكد أن الشعب الفلسطيني يواجه إرهابًا منظمًا يستهدف الإنسان والأرض والمقدسات، إلا أن ذلك لن ينجح في كسر إرادته أو انتزاع حقه التاريخي، مشددًا على أن الرباط في القدس وفلسطين مستمر ما دامت الحياة قائمة.

 360 شهيدًا

ونبه على أن الانتهاكات الصهيونية في غزة لم تتوقف حتى مع إقرار وقف العدوان، حيث بلغ إجمالي أعداد الشهداء منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار ما يزيد على 360 شهيدًا، فضلًا عن خروج المؤسسات الصحية والمستشفيات عن نطاق الخدمة، والاعتماد بشكل كامل على ثلاثة مستشفيات فقط تقدم خدماتها بإمكانات بسيطة لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

 إغلاق ما يزيد على نصف مساحة المسجد الإبراهيمي

وأشار قاضي قضاة فلسطين إلى أن الانتهاكات الصهيونية لم تقتصر على قطاع غزة، وإنما امتدت لتشمل الضفة الغربية والقدس، ولا سيما المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، اللذين يشهدان اقتحامات غير مسبوقة من قبل مسؤولي الاحتلال، ومحاولات غير شرعية لتغيير الوضع الزماني والمكاني للمسجدين؛ حيث تم إغلاق ما يزيد على نصف مساحة المسجد الإبراهيمي بشكل كامل في وجه المصلين المسلمين، فضلًا عن محاولات نقل الإشراف عليه من هيئة الأوقاف الإسلامية إلى مجلس الاستيطان الصهيوني، بما يسهِّل السيطرة عليه وتغيير هويته الإسلامية. 

الدمار في غزة

وذكر أن أكثر من ثلث القطاع قد دُمّر، وأن نسبة كبيرة من سكانه تعرضوا للقتل أو التشريد، في ظل اعتداءات متواصلة تستهدف كذلك المقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى، في محاولات لفرض واقع جديد بالقوة.

مأساة متواصلة بلا مأوى

ولفت إلى أن أهالي قطاع غزة يعيشون مأساة إنسانية متواصلة، حيث إن أكثر من مليون إنسان بلا مأوى، خاصة في فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن عشرات ومئات الأطفال يعيشون بلا أحذية أو ملابس كافية أو طعام، كما استشهد عشرات الأطفال الرضع بسبب نقص حليب الأطفال والغذاء والدواء، فضلًا عن وفاة العديد من المرضى داخل المستشفيات نتيجة نقص الأدوية.

واكد أن فلسطين لن تضيع ما دام الوعي حاضرًا، وما دامت المرجعيات الدينية تؤدي دورها في توجيه الأمة، معربًا عن ثقته بأن الله سيأذن يومًا بالصلاة في القدس الشريف، مؤكدًا أن «الغد أقرب مما يظن الكثيرون».

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومرابطًا في أرضه، مهما بلغت أعداد الشهداء ومهما طال أمد العدوان، مؤكدًا أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم وبالقدس التي ستظل «دُرّة التاج» ورمز الصمود في مواجهة الاحتلال.

حصار كامل على قطاع غزة

ونوه بأن إسرائيل تفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة، وتمنع مرور الغذاء والمياه والدواء والوقود، مؤكدًا أنه لا توجد كهرباء في القطاع ولا أي من مقومات الحياة، ورغم ذلك يواصل الشعب الفلسطيني صموده ويتمسك بالبقاء على أرضه والحفاظ على وجوده.

وناشد العالم قائلاً: «المطلوب من المجتمع الدولي هو الانتصار للإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية، من أجل أطفال ونساء وشيوخ غزة».


