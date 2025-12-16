قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية

محررة صدى البلد مع محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني
محررة صدى البلد مع محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني
إيمان طلعت

قال محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر دولة مركزية في الإقليم والعالم، ولعبت دورًا محوريًّا في الوصول إلى التهدئة، وحماية الوجود الفلسطيني، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التهجير.

وأضاف الهباش، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، على هامش فعاليات الندوة الدولية الثانية لدار الإفتاء المصرية، بعنوان: « الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة»، أن الموقف الصارم والحاسم للدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان واضحًا منذ البداية، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير من خلال مصر، مهما كانت التحديات والظروف.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مقولة: «التعمير دون تهجير»، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني يقف خلف هذه الكلمة ويتمسك بها، كما يتمسك بالموقف المصري، لافتًا إلى وجود تنسيق كامل وتناغم في المواقف بين الجانبين، وعدم السماح على الإطلاق بشق الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية. 


كما أكد الدكتور محمود صدقي الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، أن موضوع الندوة بالغ الأهمية في ظل عالم يموج بالأزمات والقضايا المختلفة التي تحتاج إلى معالجة حكيمة تعيد بالإنسانية إلى بر الأمان.

وأشار قاضي قضاة فلسطين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بالندوة الدولية الثانية التي تنظمها دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان: "الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة"، إلى أن في مقدمة القضايا الملحة التي تهم المسلمين جميعًا هي القضية الفلسطينية، التي ينتمي إليها شعب مرابط متشبث بأرضه المقدسة وحقوقه المشروعة في مواجهة الظلم والعدوان مهما بلغت التضحيات.

وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني ، أن الشعب الفلسطيني صابر وصامد وباقٍ ما دام الزعتر والزيتون، ولن يتخلى عن أرضه، مؤكدًا أن وحدة الموقف الوطني تمثل حجر الزاوية في مواجهة الاحتلال.

وأوضح قاضي قضاة فلسطين، أن النصوص الدينية المتعلقة بفلسطين وبيت المقدس حاضرة بقوة في الوعي الإسلامي، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أشراط الساعة، والتي من ضمنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت القاصمة الكبرى، ثم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن من العلامات أيضًا فتح بيت المقدس وما يحمله من دلالات عميقة على مكانته في استعادة توازن الأمة وهُويتها.

ولفت الهباش، إلى أن فتح بيت المقدس يعد بوابة لانتصارات الأمة الكبرى، وأن فلسطين ستبقى رغم ما تتعرض له من حرب إبادة.

وشدد الهباش، على أن محاولات الاحتلال لانتزاع ملكية المسجد الأقصى والمقدسات لن تنجح؛ لأن شعب فلسطين باقٍ وأرض فلسطين باقية ما دام في الأمة علماء يذكِّرون الناس، ووعي يُبنى، وخطاب ديني يرسخ الحق ويؤكد وعد الله وبشارة رسوله بأن طائفة من الأمة ستظل ظاهرة على الحق في بيت المقدس وأكنافه حتى قيام الساعة.

واختتم قاضي قضاة فلسطين كلمته بالتأكيد على أن القدس ستبقى وطنًا حرًّا مستقلًّا مهما طال الاحتلال، ومهما اشتدت المحن، وأن الحق لا يسقط بالتقادم ولا تهزمه القوة، وأن فيها الملتقى في عزة وكرامة بإذن الله.

الهباش غزة أهالي غزة التهجير إفشال المخططات الإسرائيلية مؤتمر الإفتاء الفتوى وقضايا الواقع الإنساني الرئيس عبد الفتاح السيسي إفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى التهجير الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية التعمير دون تهجير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعضو الأمانة العامة

محمد بشاري: الفتوى الطبية مطالبة بالجمع بين مقاصد الشريعة والعلم والتفريط القيم الإنسانية

ختم الصلاة

معقبات لا يخيب فاعلهن.. داوم عليها بعد كل صلاة

الصلاة

علي جمعة: من أراد السلام مع نفسه والكون فليحافظ على الصلاة

بالصور

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة
5 أعراض لا تتجاهلها تنذرك بمشكلة فى المرارة

أعراض المتحور الجديد NB.1.8.1 نيمبوس متى تكون الإصابة خطيرة

ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس
ما هو متحور NB.1.8.1 نيمبوس

للمعدة والقلب والمناعة..فوائد القلقاس و السلق

القلقاس
القلقاس
القلقاس

كيلو البانيه بـ180 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء
اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد