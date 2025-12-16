بجانب محمد ممدوح وعلي صبحي.. هدى المفتي تنضم لأبطال فيلم "حتة مني"

بدأت النجمة هدى المفتي تصوير مشاهدها في فيلم "حتة مني" الذي تشارك بطولته مع النجم محمد ممدوح وعلي صبحي، ومن إخراج مريم أحمدي وإنتاج شركة "سي سينما برودكشن" هاني نجيب وأحمد فهمي، والعديد من ضيوف الشرف ومن تأليف أحمد عماد، ومن المرجح عرضه قريبًا بدور العرض السينمائية المصرية والعربية.

يدور "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي، الفيلم من بطولة "محمد ممدوح"، "هدى المفتي" و"علي صبحي" ومن إخراج "مريم أحمدي" ومن تأليف "أحمد عماد"، وإنتاج " هاني نجيب وأحمد فهمي.



