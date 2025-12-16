قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع

أندرياس هارلاس نوكينج
أندرياس هارلاس نوكينج
إسلام مقلد

في واقعة تُسجل للمرة الأولى في تاريخ جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن فيفا فوز طبيب أحد الفرق الألمانية بجائزة اللعب النظيف لعام 2025، وذلك قبل ساعات قليلة من انطلاق حفل «ذا بيست» المقرر إقامته مساء اليوم في قطر.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن منح جائزة اللعب النظيف للدكتور أندرياس هارلاس نوكينج، طبيب فريق إس إس في يان ريجنسبورج الألماني، تقديرًا لتصرف إنساني بطولي أنقذ من خلاله حياة أحد المشجعين خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية الألماني.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أبريل الماضي، حين كان فريق ريجنسبورج يستعد لمواجهة ماجديبورج في مباراة مهمة بدوري الدرجة الثانية، أقيمت على ملعب الفريق المضيف وسط أجواء احتفالية حماسية امتلأت بالأغاني والهتافات في المدرجات، قبل أن تتحول اللحظة فجأة إلى حالة من القلق والتوتر.

سقوط مشجع

وخلال تواجد الجماهير في المدرجات، سقط أحد مشجعي ماجديبورج مغشيًا عليه، في مشهد أثار الذعر بين الحاضرين، وما إن وصلت الأخبار إلى دكة البدلاء حتى تحرك طبيب ريجنسبورج دون تردد. وأفاد فيفا أن هارلاس نوكينج علم بالحادثة عن طريق بعض اللاعبين، ليهرع على الفور نحو مدرج جماهير أصحاب الأرض.

القفز فوق الحاجز

وقفز الطبيب فوق الحاجز الفاصل بين الملعب والمدرجات، وبدأ مباشرة في تقديم الإسعافات الأولية، مستخدمًا خبرته الطبية في إنعاش المشجع المصاب، قبل أن يحرص على استقرار حالته الصحية بشكل كامل، إلى أن جرى نقله لاحقًا إلى أحد المستشفيات المحلية لاستكمال العلاج.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن سرعة تصرف الطبيب الألماني وشجاعته في التعامل مع الموقف كان لهما الدور الحاسم في إنقاذ حياة المشجع، معتبرًا أن ما قام به يُجسد القيم الحقيقية للرياضة، التي تتجاوز حدود المنافسة داخل الملعب.

وبناءً على ذلك، قرر فيفا منح أندرياس هارلاس نوكينج جائزة اللعب النظيف لعام 2025، في خطوة تعكس تقدير المؤسسة الدولية للمواقف الإنسانية النبيلة، وتؤكد أن كرة القدم تظل منصة للأخلاق والإنسانية قبل أن تكون مجرد لعبة.

