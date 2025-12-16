قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة
رياضة

لاعب الزمالك يقترب من تكرار إنجاز محمد صلاح في حفل ذا بيست

عمرو ناصر
عمرو ناصر
عبدالله هشام

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الثلاثاء، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» The Best لعام 2025، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث السنوية لتكريم نجوم اللعبة الأفضل على مستوى العالم.

وتحظى جوائز «ذا بيست» بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، إذ تُمنح لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية، في إطار سعي «فيفا» لتكريم التميز داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ويأمل عمرو ناصر لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي في تحقيق جائزة أفضل هدف “بوشكاش ” عن هدفه الموسم الماضي في شباك الأهلي.

وفي حال تحقيق عمرو ناصر الجائزة سيكون ثاني مصري بعد محمد صلاح يحقق جائزة بوشكاش حيث سبق للفرعون وتوج بها عام 2018 بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي .


موعد ومكان حفل جوائز ذا بيست 2025

يقام حفل جوائز «ذا بيست» 2025 مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر، في قاعة «كتارا» بفندق فيرمونت في الدوحة، على هامش حفل عشاء رسمي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر

ويأتي تنظيم الحفل عشية المباراة النهائية لكأس القارات للأندية، التي تجمع بين فلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل فعاليات الحفل مباشرة عبر:

beIN SPORTS HD (قناة مفتوحة)

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

زين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» 2025، ليواصل كتابة اسمه بين نخبة نجوم الكرة العالمية.

وضمت قائمة المرشحين عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم: محمد صلاح، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، هاري كين، كيليان مبابي، نونو مينديز، كول بالمر، بيدري، رافينيا، فيتينيا، ولامين يامال.

هدف عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش

شهدت قائمة جائزة بوشكاش لأفضل هدف تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ليضع اللاعب نفسه في منافسة عالمية مميزة.

الزمالك نادي الزمالك عمرو ناصر ذا بيست محمد صلاح

