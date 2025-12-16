لاعب الزمالك يقترب من تكرار إنجاز محمد صلاح في حفل ذا بيست

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، الثلاثاء، حيث يقام حفل توزيع جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» The Best لعام 2025، الذي يُعد أحد أبرز الأحداث السنوية لتكريم نجوم اللعبة الأفضل على مستوى العالم.

وتحظى جوائز «ذا بيست» بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، إذ تُمنح لأفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين، إلى جانب عدد من الجوائز الفردية والجماعية، في إطار سعي «فيفا» لتكريم التميز داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ويأمل عمرو ناصر لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي في تحقيق جائزة أفضل هدف “بوشكاش ” عن هدفه الموسم الماضي في شباك الأهلي.

وفي حال تحقيق عمرو ناصر الجائزة سيكون ثاني مصري بعد محمد صلاح يحقق جائزة بوشكاش حيث سبق للفرعون وتوج بها عام 2018 بهدفه في شباك إيفرتون بالدوري الإنجليزي .



موعد ومكان حفل جوائز ذا بيست 2025

يقام حفل جوائز «ذا بيست» 2025 مساء اليوم الأحد 16 ديسمبر، في قاعة «كتارا» بفندق فيرمونت في الدوحة، على هامش حفل عشاء رسمي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتنطلق مراسم الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر

ويأتي تنظيم الحفل عشية المباراة النهائية لكأس القارات للأندية، التي تجمع بين فلامنجو البرازيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

القنوات الناقلة لحفل ذا بيست 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل فعاليات الحفل مباشرة عبر:

beIN SPORTS HD (قناة مفتوحة)

محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب

زين النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم «ذا بيست» 2025، ليواصل كتابة اسمه بين نخبة نجوم الكرة العالمية.

وضمت قائمة المرشحين عددًا من أبرز نجوم العالم، من بينهم: محمد صلاح، عثمان ديمبيلي، أشرف حكيمي، هاري كين، كيليان مبابي، نونو مينديز، كول بالمر، بيدري، رافينيا، فيتينيا، ولامين يامال.

هدف عمرو ناصر ينافس على جائزة بوشكاش

شهدت قائمة جائزة بوشكاش لأفضل هدف تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق، في مرمى الأهلي خلال بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ليضع اللاعب نفسه في منافسة عالمية مميزة.