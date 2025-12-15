قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد
رياضة

صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
يسري غازي

شهدت جوائز ذا بيست التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن عام 2025 تواجد ثنائي مصري مرشحان لنيلها.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن استضافة العاصمة القطرية "الدوحة"، لحفل جوائز ذا بيست 2025 للعام الثاني على التوالي.

وقال "فيفا" في بيان رسمي إن الإعلان الفائزين بجوائز ذا بيست للأفضل في 2025، سيكون غدا الثلاثاء على أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة THE BEST
وكتب النجم المصري محمد صلاح اسمه بأحرف من ذهب من جديد في سجلات تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي شهدت تواجد النجم المصري بين نخبة نجوم المستديرة.

كما يشارك عمرو ناصر مهاجم الزمالك الحالي ولاعب فاركو السابق ضمن المرشحين على جائزة بوشكاش لـ أفضل هدف.

قائمة المرشحين لجائزة "ذا بيست 2025" ضمت كلا من، محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول، بجانب عثمان ديمبيلي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، وأشرف حكيمي لاعب منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى هاري كين نجم منتخب إنجلترا ونادي بايرن ميونخ.

كما ضمت القائمة كلا من، كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا ونادي ريال مدريد، نونو منديز لاعب منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان، كول بالمر لاعب منتخب إنجلترا ونادي تشيلسي، بيدري لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة، كذلك رافينيا لاعب منتخب البرازيل ونادي برشلونة، فيتينيا نجم منتخب البرتغال ونادي باريس سان جيرمان، ولامين يامال لاعب منتخب إسبانيا ونادي برشلونة.

كما تواجد هدف المصري عمرو ناصر، لاعب فاركو السابق والزمالك الحالي، في مرمى الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر الموسم الماضي، ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش.

محمد صلاح ذا بيست الفيفا عمرو ناصر الزمالك الأهلي فاركو

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
