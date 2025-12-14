فان دايك: أتمنى استمرار محمد صلاح في ليفربول ونجاحه في أفريقيا

أكد فيرجل فان دايك قائد فريق ليفربول، على تكاتف لاعبي الريدز خلال الموسم الحالي، مشيرا إلى أمنياته باستمرار محمد صلاح مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال فان دايك ، في تصريحات صحفية : كنا متحدين في المباراة الماضية ونتقدم كفريق واحد وسيشارك محمد صلاح في أمم أفريقيا، ولا يسعنى غير أن أتمنى نجاحه هناك ،وأن يعود ليصبح أساسيا لنا لبقية الموسم.

وأضاف : جميعا نفهم كرة القدم، ولا نعلم ماذا سيحدث أتمنى أن يبقى محمد صلاح باعتباره أحد قادة الفريق ولاعبا مهما داخل النادي لكن هذه المسألة لها عدة جوانب .

سر زيارة محمد صلاح لـ السعودية

كشفت تقارير سعودية ، عن تفاصيل زيارة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إلى مدينة جدة، والتي أثارت اهتمام الجماهير والإعلام في ظل الحديث المتكرر عن مستقبله الكروي وإمكانية الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأوضحت التقارير ، أن زيارة صلاح تكتسب الطابع الديني بالدرجة الأولى، حيث يحرص قائد منتخب مصر على أداء مناسك العمرة قبل التحاقه بمعسكر المنتخب استعدادًا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في المغرب.

وأضافت التقارير ، أن برنامج الزيارة قد يتضمن بعض الأنشطة الجانبية، مثل الالتزامات الإعلانية والتجارية، خاصة في ظل التعاون مع وزارة السياحة السعودية، واستغلال الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها صلاح على المستويين العربي والعالمي.

وأشارت التقارير ، إلي أن زيارة محمد صلاح لا ترتبط بأي مفاوضات رسمية مع أندية الدوري السعودي في الوقت الحالي، وأن كل ما يتداول حول مستقبله يظل في إطار التكهنات، دون وجود خطوات عملية أو اتفاقات معلنة.