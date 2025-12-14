لم يسئ لأي شخص.. يوسف الحسيني يرد على منتقدي الفنان أحمد السقا بعد دعمه لمحمد صلاح

أكد الإعلامي يوسف الحسيني أن الفنان أحمد السقا تعرض لحالة الإنتقاد والهجوم من قبل البعض، مشيرا إلى أن تعليقات البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت الفنان أحمد السقا بعد نشره فيديو لدعم النجم المصري محمد صلاح.

وقال يوسف الحسيني، خلال تقديمه برنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن “الفنان أحمد السقا، هو فنان متميز، واعماله واضحة على الساحة الفنية، مؤكدا أن أحمد السقا لو نزل الشارع في أي دولة الكل هيتصور معاه، وهو لم يسئ لأي شخص في فيديو دعمه لمحمد صلاح”.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن “الفنان أحمد السقا هو حر في اللي هو عمله في دفاعه عن محمد صلاح، فلماذا تلك الحملة والإنتقاد والسباب لقيمة فنية كبيرة بحجم أحمد السقا”.