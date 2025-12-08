يوسف الحسيني: قطار التصنيع العسكري المصري مذهل.. وعقيدتنا القتالية قائمة على الردع

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على فعالميات معرض إيديكس للصناعات العسكرية الدفاعية ومنتجات الهيئة العربية للتصنيع .

وقال يوسف الحسيني في برنامجه " مساء جديد " المذاع على قناة "المحور "، :" قطار التصنيع العسكري المصري مذهل للغاية ".



وتابع يوسف الحسيني :" إحنا نيمنا الكل والتشكيك في قدرات الجيش المصري خلال السنوات الماضية كان كثيرا "، مضيفا:" إحنا شفنا معرض إيديكس للصناعات العسكرية الدفاعية ومصر عرضت مفاجأت في التسليح".



ولفت يوسف الحسيني:" هناك اتفاق بين مصر وكوريا الجنوبية على طائرتين إحداهما للتدريب والأخرى للقتال وشبحية التكنولوجيا ".



وتابع يوسف الحسيني :" إحنا بنصنع 100 طائرة من هذه الطائرة وتم إجراء تعديلات على هذه الطائرة وتم العمل على زيادة مدى الطيران وتم زيادة قدراتها التسليحية وقدرتها".

وأكمل يوسف الحسيني :" العقيدة القتالية المصرية قائمة على الردع والجيش المصري على اكبر قدر من الاستعداد ".

