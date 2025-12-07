خطفت الأنظار في إيديكس 2025.. "VIP1" أول سيارة مدرعة في مصر.. صور

لأول مرة في مصر، ظهرت السيارة المدرعة "VIP1" خلال فعاليات معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"، لتكون رمزًا للفخامة والأمان للشخصيات المهمة والرؤساء، مع القدرة على التعامل في ساحة الاشتباك عند الحاجة.

وتمثل "VIP1" نقلة نوعية في الصناعات الدفاعية المحلية، إذ تم تصنيعها بالكامل في مصانع MUT، وتزن 8.5 طن، وتعمل بمحرك بقوة 9000 سي سي.

السيارة المدرعة "VIP1"

وتوفر السيارة مستويات عالية من الراحة والرفاهية تشمل، ثلاجة، و واي فاي، وشاشة عرض داخلية وشاشة أخرى الكترونية، مع الحفاظ على الأمان الكامل للركاب.

السيارة مقسمة إلى قسمين رئيسيين: القيادة منفصلة عن الجزء الخلفي الفخم، الذي يحتوي على كرسيين رئيسيين وشاشة عرض إلكترونية كبيرة.

العربة المصفحة "VIP1"

كما تم تصميم العربة لتكون بأرضية وسقف مدرعين وخفيفين في نفس الوقت، لتتحمل الرصاص والهجمات المحتملة في أرض المعارك والاشتباكات.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن من جهود توطين الصناعات الدفاعية في مصر، التي شملت تصنيع كاسحات الألغام والعربيات المدرعة لنقل الأموال، لتؤكد دخول مصر بقوة في سباق الصناعات الدفاعية العالمية.