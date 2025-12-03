قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي يكشف لـ"صدى البلد" الهدف من تحويل المباني السكنية إلى فنادق
اتهامات متبادلة ومفاجأة بالكاميرات.. ماذا حدث في المدرسة الدولية ببدر؟| خاص
الراتب من 13 لـ 40 ألفا .. فرص عمل في محطة الضبعة النووية
ضياء رشوان: إسرائيل تعلم جيدا أن خطة ترامب لاتجبر الفلسطينيين على الخروج من منازلهم
غرفة عمليات القومي لحقوق الإنسان تواصل متابعة الانتخابات
الموت منع «أحمد» من زيارة الرسول.. وفاة شاب بأزمة قلبية مُفاجئة بالأقصر قبل سفره لأداء العُمرة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين من أراضيهم خط أحمر بالنسبة لمصر
إعلام إسرائيلي: تبادل لإطلاق نار في رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة
إدمان ومشاجرة.. التحريات تكشف مفاجأة في واقعة وفاة سيدة باب الشعرية
«مصر للطيران» تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم وتخصّص منطقة خاصة لخدماتهم بالمطار |صور
رئيس الوزراء يوجه رسائل مهمة: نستهدف خفض الدين الخارجي.. إجراءات كبيرة لتسهيل الاستثمار
مدبولي: قمنا حصرنا الأراضي على كورنيش النيل ونقيمها ونحدد النشاط المناسب لها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

عقول مصرية وخبرات تركية.. الهيئة العربية للتصنيع توقع بروتوكول تعاون ضخم مع أميستون العالمية

الهيئة العربية للتصنيع وأميستون التركية يطلقان تعاونًا استراتيجيًا
الهيئة العربية للتصنيع وأميستون التركية يطلقان تعاونًا استراتيجيًا
كريم الخطيب

وقعت الهيئة العربية للتصنيع  بروتوكول للتعاون بين الهيئة وشركة أميستون إنترناشيونال جروب للتجارة، والتي وقعها عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وأوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أن الهيئة تتطلع بقوة إلي التعاون الجاد وزيادة فرص الاستثمار الحقيقي، وترحب بعقد الشراكات لتوطين التكنولوجيا وزيادة نسب التصنيع المحلي، معربا عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أميستون التركية.

وأوضح أن مجالات التعاون تتضمن توطين أحدث التكنولوجيات في مجال تقنيات وأنظمة الصناعات الدفاعية .

وأشار أننا نتطلع من هذا التعاون أن تصبح الهيئة العربية للتصنيع، مركزًا إقليميًا للتعاون ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع شركة أميستون، بما يلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية، ويدعم الدول الشقيقة والصديقة.

الصناعات الدفاعية

من جانبه، أعرب كبار مسئولي شركة أميستون التركية عن اعتزازه بالتعاون وعقد الشراكات مع  الهيئة العربية للتصنيع، الرائدة في العديد من الصناعات الدفاعية بالمنطقة العربية والأفريقية، مشيرا إلى أن شركة أميستون  تهتم في صناعاتها بمطابقة معايير الجودة العالمية، وهذا ما يتوافر بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.

زيادة فرص الاستثمار 

وفي سياق متصل، حرص رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تفقد جناح شركة أمستون حيث أكد على أهمية زيادة فرص الاستثمار  والمشروعات المشتركة بين الجانبين.

الهيئة العربية للتصنيع شركة أميستون توطين التكنولوجيا الصناعات الدفاعية

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

السد الاثيوبي

لم يُولّد كهرباء .. الأقمار الصناعية تكشف عجز السد الإثيوبي | فيديوجراف

اسعار الذهب اليوم الاربعاء

أسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 بالمصنعية الآن

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025

سيد عبد الحفيظ

اجتماع حاسم في المغرب .. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع نجم الرجاء المغربي

وزارة التربية والتعليم

وضع مدرسة الإسكندرية للغات تحت الإشراف المالي والإداري لوزارة التربية والتعليم

فيروس

مفيش فيروس جديد.. الصحة والمصل واللقاح تحسمان الجدل حول موجة الأمراض التنفسية

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتابع جهود احتواء انهيار عقار سكني قديم ببركة الدماس دون إصابات

بدعم من اليابان وبحضور سفيرها.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي لعلاج أطفال السرطان

بدعم من اليابان.. شفاء الأورمان تتسلم جهاز تخدير متوافق مع الرنين المغناطيسي

جانب من الحدث

تطوير قاعات الأنشطة الإعلامية بمجمعات أسيوط والوادي الجديد

بعد كشفه أسباب الطلاق.. آخر صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمى

لماذا تشعر المرأة بالتعب أكثر من الرجل؟ العلم يكشف أسبابا جديدة لم تكن معروفة

يارا السكرى تخطف الأنظار فى جلسة تصوير رفقة كلبها

مكرونة ألفريدو بصدور الفراخ طريقة المطاعم العالمية.. المكونات بالخطوات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عدد من اللقاءات الثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

