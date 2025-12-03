الهيئة العربية للتصنيع تعقد شراكة استراتيجية مع شركة “ورك شوب تكنولوجي” الصينية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة ورك شوب تكنولوجي الصينية، خلال فعاليات التوقيع أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع على اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع الشركة الصينية لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا في عدد من مجالات الصناعات الدفاعية.

توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية.

كما أوضح "عبد اللطيف" خلال التوقيع الذي وقعه عن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار إلى أنه من المقترح بحث عدة موضوعات أخرى للتعاون المشترك بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبهم أعرب كبار مسئولي الشركة الصينية عن تقديرهم واعتزازهم بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، موضحين أنهم يتطلعون لتعزيز التعاون المشترك مع مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.