تعاون دفاعي جديد بين مصر والإمارات.. العربية للتصنيع توقع اتفاقية مع "أونيب"

وقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة للتفاهم مع شركة أونيب للتجارة الإماراتية، حيث وقع على المذكرة اللواء مهندس عبد الرحمن عبد العظيم عثمان مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

تحقيق التكامل الصناعي

وفي هذا الإطار أعرب اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة، عن اعتزازه بالتعاون مع شركة أونيب للتجارة الإماراتية، مؤكدا أهمية تحقيق التكامل الصناعي وتبادل الخبرات بين الجانبين .

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن التعاون يتضمن التصنيع وأعمال الصيانة والإصلاح والعمرة والتسويق في مجال الصناعات الدفاعية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه أشاد ماجد محمد محمود شوقى الميتينى بالقدرات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع معربا عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون وتحقيق التكامل الصناعي المشترك.