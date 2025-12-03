قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
أخبار البلد

الطقس اليوم .. غطاء سحابي يغطي مناطق متفرقة وأمطار خلال ساعات

الطقس اليوم
الطقس اليوم
نورهان خفاجي

الطقس اليوم .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، ترصد تأثر البلاد بوجود غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة يعمل على حجب جزئى أشعة الشمس، وقد يصاحبه سقوط رذاذ خفيف على مناطق عشوائية.

أمطار متوسطة تغطي مناطق متفرقة

ما بالنسبة لفرص الأمطار خلال الطقس اليوم، فمن المتوقع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية  الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة مساءً أحياناً على (السلوم - مطروح).

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية، صباحا اعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2025، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل جنوب الصعيد للحرارة. وفي أول الليل يكون الطقس مائلًا للبرودة، ليصبح باردًا في آخره.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد صباحا شبورة مائية تتكون أحيانًا بشكل كثيف من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وشمال الوجه البحري. وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر سحب منخفضة، خلال الطقس اليوم، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وفيما يلي، متوقع أن تكون أبرز الظواهر الجوية، المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

الرياح: معتدلة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح أحيانًا يصل إلى 30 كم/س على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى.

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر: حالته معتدلة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى: 23 العظمى – 14 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 22 – 13

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 22 – 14

السواحل الشمالية الشرقية: 24 – 15

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 26 – 18

شمال الصعيد: 24 – 11

جنوب الصعيد: 28 – 15

وتشدد هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والالتزام بالسرعات الآمنة على الطرق.

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

حريق

دون إصابات .. الحماية المدنية تنقذ عقارًا من حريق هائل بالقاهرة | صور

الجولان

123 دولة أيّدت القرار | الأمم المتحدة تدعو إسرائيل للانسحاب من «الجولان».. وسوريا تشكر مصر

اسماك ارشيفيه

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد

دواجن ارشيفيه

أسعار الدواجن والبيض في الوادي الجديد اليوم

ارشيفيه

الوادي الجديد.. آليات وخدمات الشهر العقاري بعد انتقال المأمورية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025

كيف يؤثر القلق النفسي على جسم الطفل؟ حادثة السباح يوسف محمد تكشف الحقيقة الصادمة

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

كيف تفرق بين هبوط الضغط والنوبة الصرعية؟ علامات دقيقة تكشف لك الحقيقة

