الطقس اليوم .. غطاء سحابي يغطي مناطق متفرقة وأمطار خلال ساعات

الطقس اليوم .. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، ترصد تأثر البلاد بوجود غطاء سحابى من السحب العالية والمتوسطة يعمل على حجب جزئى أشعة الشمس، وقد يصاحبه سقوط رذاذ خفيف على مناطق عشوائية.

أمطار متوسطة تغطي مناطق متفرقة

ما بالنسبة لفرص الأمطار خلال الطقس اليوم، فمن المتوقع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تكون متوسطة مساءً أحياناً على (السلوم - مطروح).

وشهد الطقس اليوم، نشاط شبورة مائية، صباحا اعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، 3 ديسمبر 2025، استمرارًا في انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، ومعتدل الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، بينما يميل جنوب الصعيد للحرارة. وفي أول الليل يكون الطقس مائلًا للبرودة، ليصبح باردًا في آخره.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، شهد صباحا شبورة مائية تتكون أحيانًا بشكل كثيف من الساعات المتأخرة من الليل وحتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وشمال الوجه البحري. وقد تؤدي هذه الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

كما تظهر سحب منخفضة، خلال الطقس اليوم، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب البلاد، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وفيما يلي، متوقع أن تكون أبرز الظواهر الجوية، المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

الرياح: معتدلة على معظم الأنحاء، مع نشاط للرياح أحيانًا يصل إلى 30 كم/س على القاهرة الكبرى وبعض المناطق الأخرى.

البحر المتوسط: حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر.

البحر الأحمر: حالته معتدلة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

أما عن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى: 23 العظمى – 14 الصغرى

جنوب الوجه البحري ومدن القناة: 22 – 13

السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: 22 – 14

السواحل الشمالية الشرقية: 24 – 15

جنوب سيناء والبحر الأحمر: 26 – 18

شمال الصعيد: 24 – 11

جنوب الصعيد: 28 – 15

وتشدد هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، والالتزام بالسرعات الآمنة على الطرق.