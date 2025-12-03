فورد تحول رانجر Super Duty إلى سيارة فاخرة بسعر 65 ألف دولار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا التخطيط والمالية يبحثان تعزيز استقرار الاقتصاد وتحديث السردية الوطنية للتنمية
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
في خطوة استراتيجية ، تهدف إلى كسر الصورة النمطية للشاحنات المخصصة للأعمال الشاقة، أعلنت شركة فورد عن توسيع تشكيلة طرازها المنتظر "رينجر سوبر ديوتي" (Ranger Super Duty). 

وقررت الشركة الأمريكية ، تحويل هذه الشاحنة القوية إلى مركبة فاخرة عبر إضافة فئة "XLT" الجديدة، التي تمزج ببراعة بين القدرات الميكانيكية الجبارة ورفاهية سيارات الركاب العصرية.
 

دمج الصلابة بالرفاهية المطلقة

لم تكتفِ فورد بتقديم شاحنة قوية فحسب، بل عملت من خلال فئة XLT الجديدة على الارتقاء بمستوى الراحة داخل المقصورة بشكل جذري. 

ستتخلي هذه النسخة عن الطابع التقشفي المعتاد في شاحنات العمل لصالح مقصورة فاخرة تضم مقاعد مكسوة بالجلد عالي الجودة، والمزودة بتقنيات التدفئة والتهوية لضمان أقصى درجات الراحة في مختلف الظروف الجوية. 

وتكتمل لمسات الفخامة الداخلية بإضافة السجاد الأرضي بدلاً من الأسطح البلاستيكية أو المطاطية، بينما يتميز الهيكل الخارجي بعجلات معدنية أنيقة بقياس 18 بوصة، مما يمنح الشاحنة مظهرًا يجمع بين الهيبة والأناقة العصرية.
 

استراتيجية تسويقية استباقية وتوسع مبكر

تأتي هذه الخطوة الجريئة من فورد في وقت مثير للاهتمام، حيث لم تصل نسخ "رينجر سوبر ديوتي" الأساسية بعد إلى صالات العرض في السوق الأسترالية. 

ورغم ذلك، قرر الصانع الأمريكي توسيع نطاق الخيارات المتاحة للعملاء قبل التسليم الفعلي، مؤكدًا توفر الشاحنة بنمط الهيكل الجديد "Pick-Up style". 

وتهدف فورد من خلال هذا التحرك المبكر إلى جذب شريحة أوسع من العملاء الذين يبحثون عن مركبة "حصان عمل" قادرة على أداء المهام الصعبة دون التنازل عن المظهر الراقي والمواصفات المتميزة.

حددت فورد سعر النسخة الرائدة من طراز Pick-Up XLT عند حاجز 99,990 دولاراً أستراليًا، وهو ما يعادل تقريباً 65,600 دولار أمريكي. 

يعكس هذا التسعير ثقة الشركة في القيمة التي تقدمها هذه المركبة الهجينة في مفهومها، حيث توفر لمالكها القوة الهائلة اللازمة للجر والتحميل، مع تقديم تجربة قيادة ومستوى رفاهية يوازي السيارات العائلية الفاخرة، لتصبح بذلك خيارًا مثالياً يجمع بين متطلبات العمل واحتياجات الحياة اليومية.

