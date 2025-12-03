النساء يتصدرن المشهد في سوهاج.. حضور لافت يقود اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب

شهدت محافظة سوهاج في الساعات الأولى من انطلاق انتخابات مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضورًا مكثفًا لنساء المحافظة اللاتي تقدمن صفوف الناخبين أمام اللجان في مختلف المراكز والقرى، في مشهد يعكس وعيًا مجتمعيًا ورغبة حقيقية في المشاركة السياسية، لا سيما بعد إعادة الانتخابات في جميع الدوائر خلال المرحلة الأولى الملغاة.

وبدا واضحًا منذ فتح اللجان أبوابها أن السيدات هن القوة التصويتية الأكثر حضورًا، حيث حرصت النساء من مختلف الأعمار على التوافد مبكرًا أمام المقرات الانتخابية، حاملات بطاقات الهوية ومستعدات للإدلاء بأصواتهن، بينما انتشرت الطوابير في عدد كبير من اللجان وسط أجواء هادئة ومنظمة.

انتخابات النواب بسوهاج

وتأتي هذه المشاركة في ظل جاهزية كاملة أعلنتها محافظة سوهاج، بعدما انتهت من تجهيز 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت.

وتم تنفيذ استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في 8 دوائر انتخابية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن المحافظة أتمت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين اللجان وتوفير الدعم الكامل للقضاة والقوات المشاركة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى تجهيز غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.

وشهدت اللجان في القرى والنجوع تحديدًا حضورًا لافتًا من السيدات، خاصة ربات المنازل وكبار السن اللاتي فضّلن التواجد مع بداية اليوم الانتخابي، وسط توفير أماكن انتظار مظللة ومقاعد لمساعدتهن، إلى جانب فرق شبابية متطوعة لإرشاد الناخبات وتسهيل الإجراءات.

وتعكس المشاركة النسائية الواسعة في سوهاج، تحوّلًا مهمًا في الوعي السياسي للمجتمع المحلي، وتعيد التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الصعيدية في تشكيل المشهد الانتخابي، خاصة في القضايا المصيرية التي تتعلق بتمثيلها البرلماني ومستقبل الخدمات في قراها ومدنها.