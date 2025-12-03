قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النساء يتصدرن المشهد في سوهاج.. حضور لافت يقود اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب

سيدات سوهاج يدلن بأصواتهن بانتخابات النواب
سيدات سوهاج يدلن بأصواتهن بانتخابات النواب
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج في الساعات الأولى من انطلاق انتخابات مجلس النواب، اليوم الأربعاء، حضورًا مكثفًا لنساء المحافظة اللاتي تقدمن صفوف الناخبين أمام اللجان في مختلف المراكز والقرى، في مشهد يعكس وعيًا مجتمعيًا ورغبة حقيقية في المشاركة السياسية، لا سيما بعد إعادة الانتخابات في جميع الدوائر خلال المرحلة الأولى الملغاة.

وبدا واضحًا منذ فتح اللجان أبوابها أن السيدات هن القوة التصويتية الأكثر حضورًا، حيث حرصت النساء من مختلف الأعمار على التوافد مبكرًا أمام المقرات الانتخابية، حاملات بطاقات الهوية ومستعدات للإدلاء بأصواتهن، بينما انتشرت الطوابير في عدد كبير من اللجان وسط أجواء هادئة ومنظمة.

انتخابات النواب بسوهاج

وتأتي هذه المشاركة في ظل جاهزية كاملة أعلنتها محافظة سوهاج، بعدما انتهت من تجهيز 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية، تستقبل أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب ممن لهم حق التصويت.

وتم تنفيذ استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة في 8 دوائر انتخابية، وفقًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكان قد أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، أن المحافظة أتمت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين اللجان وتوفير الدعم الكامل للقضاة والقوات المشاركة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين دخول وخروج الناخبين، إضافة إلى تجهيز غرف عمليات فرعية وربطها بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.

وشهدت اللجان في القرى والنجوع تحديدًا حضورًا لافتًا من السيدات، خاصة ربات المنازل وكبار السن اللاتي فضّلن التواجد مع بداية اليوم الانتخابي، وسط توفير أماكن انتظار مظللة ومقاعد لمساعدتهن، إلى جانب فرق شبابية متطوعة لإرشاد الناخبات وتسهيل الإجراءات.

وتعكس المشاركة النسائية الواسعة في سوهاج، تحوّلًا مهمًا في الوعي السياسي للمجتمع المحلي، وتعيد التأكيد على الدور الكبير الذي تلعبه المرأة الصعيدية في تشكيل المشهد الانتخابي، خاصة في القضايا المصيرية التي تتعلق بتمثيلها البرلماني ومستقبل الخدمات في قراها ومدنها.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات النواب انتخابات سيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

منتخب مصر

هيثم شعبان: حسام حسن "مصنوع".. وعماد متعب أكثر موهبة

عواد

ميدو: أحمد عبد الرؤوف أخطأ في تعامله مع عواد

منتخب مصر

تعادل مخيب للآمال.. خبير تحكيمي يعلق على أداء منتخب مصر أمام الكويت

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد