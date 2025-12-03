جنوب سيناء تعزز منظومات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع الوطنية لخدمات الاتصالات

بحث اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، مع وفد الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، تطوير منظومات الاتصالات والرصد المرئي والتحول الرقمي بالمحافظة، وفي مقدمتها دعم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية داخل الوديان والمناطق السياحية غير المخدومة

وجاء الاجتماع في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحديث البنية التحتية الرقمية على مستوى المحافظات، وتعزيز قدرات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

واستقبل المحافظ بمكتبه بمدينة شرم الشيخ اللواء الدكتور المهندس سامي علي شديد، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات NCTS واللواء محمد لبيب، مدير التسويق والمشروعات، حيث استعرض موقف المحافظة من المنظومات الرقمية الحالية، ومنها منظومة الرصد المرئي وإمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمدينتي طور سيناء وشرم الشيخ، إلى جانب جهود تعزيز البنية التكنولوجية.

كما قدّم رئيس الشركة عرضًا تفصيليًا لمشروعات الشركة في مجالات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، والرصد المرئي، والتحول الرقمي، مؤكدًا قدرة الشركة على دعم المحافظة بالحلول التقنية الحديثة ورفع كفاءة الأنظمة الحيوية.

وناقش المحافظ مع وفد الشركة إمكانية تطوير المنظومات الحالية بالمحافظة وإنشاء منظومات جديدة بالتعاون مع أجهزة الدولة، اعتمادًا على أحدث التقنيات لتعزيز قدرات جنوب سيناء في إدارة الأزمات وتأمين المنشآت الحيوية.

وتناول الاجتماع دراسة تجهيز خمس سيارات ميدانية مزودة بخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للعمل داخل الوديان والمناطق السياحية غير المخدومة، بما يوفر تغطية اتصالية مستقرة وآمنة للسائحين والعاملين وفرق الطوارئ.

وأكد محافظ جنوب سيناء أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة للقطاع السياحي، وتعزز منظومة الأمان داخل المناطق الجبلية والوديان، بما يدعم حركة السياحة ويُحسّن سرعة الاستجابة للطوارئ.

وأشار إلى أن التعاون مع الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات يأتي ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية الرقمية والرصد المرئي والشبكة الوطنية للطوارئ، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة اتصالات عصرية تخدم والزائرين على حد سواء.