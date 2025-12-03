الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن لبنان اليوم "الأربعاء"، عن تعيين أحد الشخصيات المدنية لقيادة وفد بلاده إلى الهيئة المشرفة على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أصر لبنان، الذي لا يعترف بإسرائيل، على إبقاء ضابط عسكري في هذا المنصب.

وتجنب الممثلون العسكريون اللبنانيون أي اتصال مباشر مع الوفد الإسرائيلي.

ويأتي تعيين مدني بعد أن أعلن لبنان استعداده للمفاوضات مع إسرائيل.







