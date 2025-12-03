قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحتفل باليوم العالمي ضمن رؤية مصر 2030
سويلم: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في إدارة وتشغيل القناطر وفقا لمنظومة الجيل الثاني للري 2.0
الولايات المتحدة ترحّب بانضمام المجر وماليزيا والفلبين لاتفاقية "أرتميس"
23 شركة أمريكية تعرض أحدث تقنيات الدفاع في EDEX 2025 تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية مع مصر
زلزال بقوة 4 درجات يضرب جنوب غرب باكستان
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا
ارتفاع ضحايا حريق شارع الخواجات بالمنصورة إلى 5 وفيات و12 مصابًا
اللجان الفرعية تفتح أبوابها للتصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات النواب
سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025
الخارجية الأمريكية: ترامب يتولى ملف الحرب في السودان شخصيا
عمرو مصطفى يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أغنيته الجديدة "بتغيبي ليه" مع زياد ظاظا (خاص)
الطب الشرعي الإسرائيلي: الرفات المسلمة من حماس ليست للرهينتين الأخيرتين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب يعاقب الجميع.. أمريكا تجمد جميع طلبات الهجرة من 19 دولة

بطاقة الإقامة الدائمة الأمريكية (Green Card)
بطاقة الإقامة الدائمة الأمريكية (Green Card)
محمد على

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تجميد جميع طلبات الهجرة، بما في ذلك البطاقة الخضراء ومعالجة الجنسية الأمريكية، التي قدمها مهاجرون من 19 دولة غير أوروبية، مشيرة إلى مخاوف بشأن الأمن القومي والسلامة العامة.

وينطبق الإيقاف المؤقت على الأشخاص المنتمين إلى 19 دولة خضعت بالفعل لحظر سفر جزئي في يونيو، ما وضع المزيد من القيود على الهجرة - وهي سمة أساسية في البرنامج السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أفغانستان والصومال ضمن القائمة

وتشمل قائمة الدول أفغانستان والصومال وتشير المذكرة الرسمية التي تحدد السياسة الجديدة إلى الهجوم على أفراد الحرس الوطني الأمريكي في واشنطن الأسبوع الماضي والذي تم فيه القبض على رجل أفغاني كمشتبه به.

وقُتل أحد أفراد الحرس الوطني وأصيب آخر بجروح خطيرة في إطلاق النار.

كما صعد ترامب من خطابه ضد الصوماليين في الأيام الأخيرة، واصفًا إياهم بـ "القمامة" وقال "لا نريدهم في بلدنا".

ومنذ عودته إلى منصبه في يناير، أعطى ترامب الأولوية بشكل صارم لإنفاذ قوانين الهجرة، حيث أرسل عملاء فيدراليين إلى المدن الأمريكية الكبرى وطرد طالبي اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وسلطت إدارته الضوء بشكل متكرر على حملة الترحيل، لكنها حتى الآن لم تركز بشكل كبير على الجهود المبذولة لإعادة تشكيل الهجرة القانونية.

الهجرة القانونية 

وتشير سلسلة القيود الموعودة منذ الهجوم على أفراد الحرس الوطني إلى زيادة التركيز على الهجرة القانونية التي تدور حول حماية الأمن القومي وإلقاء اللوم على الرئيس السابق جو بايدن بسبب سياساته.

وتشمل قائمة الدول المستهدفة، أفغانستان وبورما وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن، التي خضعت لأشد قيود الهجرة في يونيو، بما في ذلك التعليق الكامل للدخول مع بعض الاستثناءات.

ومن الدول الأخرى المدرجة في قائمة الدول الـ 19، التي خضعت لقيود جزئية في يونيو، بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوجو وتركمانستان وفنزويلا.

السياسة الجديدة

وتُعلّق السياسة الجديدة الطلبات المُعلّقة، وتُلزم جميع المهاجرين من قائمة الدول "بالخضوع لعملية إعادة مراجعة شاملة، تشمل مقابلةً مُحتملة، وإذا لزم الأمر، إعادة مقابلة، لتقييم جميع التهديدات المُتعلّقة بالأمن القومي والسلامة العامة تقييمًا شاملًا".

وأشارت المذكرة إلى العديد من الجرائم الأخيرة التي يُشتبه في ارتكابها من قِبَل مهاجرين، بما في ذلك هجوم الحرس الوطني.

وصرحت شرفاري دلال ديني، المديرة العليا للعلاقات الحكومية في جمعية محامي الهجرة الأمريكية، بأن الجمعية تلقت تقارير عن إلغاء مراسم أداء القسم الأمريكي، ومقابلات التجنيس، ومقابلات تعديل الوضع لأفراد من دول مدرجة على حظر السفر.
 

طريقة عمل البسكويت باليانسون
أسرع طريقة لخفض حرارة الطفل في المنزل
ـ عصير التوت البري:
جناح الهيئة العربية للتصنيع بمصنع إيديكس2025
