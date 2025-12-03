قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رغم صعوبة تحركه.. مُسن يدلي بصوته بانتخابات النواب في سوهاج

مين يدلي بصوته بانتخابات النواب في سوهاج
مين يدلي بصوته بانتخابات النواب في سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد مؤثر يعكس قوة الإرادة وروح المشاركة، شهدت محافظة سوهاج اليوم موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما توجه رجل مُسن، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، رغم معاناته من صعوبة الحركة واعتماده على الاتكاء أعلى كتف حفيده أثناء سيره.

يأتي ذلك بالتزامن مع المشاركة الواسعة التي شهدتها لجان سوهاج منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية اليوم الأربعاء، حيث تصدرت النساء المشهد بكثافة لافتة أمام المقرات المختلفة، وحرصت سيدات القرى والمراكز، من مختلف الأعمار، على التوافد مبكرًا حاملات بطاقات الهوية، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.

انتخابات النواب بسوهاج

وكانت المحافظة قد أعلنت جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، بعد تجهيز 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب موزعين على 8 دوائر انتخابية، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية الأمن لتأمين دخول وخروج المواطنين، إلى جانب تشغيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة.

وفي القرى تحديدًا، ظهر المشهد أكثر حيوية بحضور ربات المنازل وكبار السن، حيث وفرت اللجان أماكن انتظار مظللة ومقاعد لتسهيل عملية التصويت، بالإضافة إلى فرق شبابية متطوعة تتولى تنظيم الدخول وتقديم الدعم لمن يحتاجه.

ويعيد مشهد المُسن الذي أصر على الإدلاء بصوته، رغم ظروفه الصحية، التأكيد على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي في سوهاج، حيث يرى المواطنون نساءً ورجالًا، شبابًا وكبارًا ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودور أساسي في تشكيل مستقبل الخدمات والتنمية داخل المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات النواب انتخابات مسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

قراءة القرآن الكريم

كنوز لن ينالها المسلم إلا بقراءته للقرآن الكريم.. عالم أزهري يوضحها

علي جمعة

علي جمعة: من الأسباب التي تقوي محبة الله عز وجل عند العبد التخلية والتحلية

القرآن الكريم

أيمن الحجار: الله جعل الحافظين للقرآن الكريم أهلًا لمحبته وخصوصيته

بالصور

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البسكويت باليانسون للإفطار

طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون
طريقة عمل البسكويت باليانسون

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد