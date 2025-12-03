رغم صعوبة تحركه.. مُسن يدلي بصوته بانتخابات النواب في سوهاج

في مشهد مؤثر يعكس قوة الإرادة وروح المشاركة، شهدت محافظة سوهاج اليوم موقفًا إنسانيًا لافتًا، بعدما توجه رجل مُسن، للإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب، رغم معاناته من صعوبة الحركة واعتماده على الاتكاء أعلى كتف حفيده أثناء سيره.

يأتي ذلك بالتزامن مع المشاركة الواسعة التي شهدتها لجان سوهاج منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية الانتخابية اليوم الأربعاء، حيث تصدرت النساء المشهد بكثافة لافتة أمام المقرات المختلفة، وحرصت سيدات القرى والمراكز، من مختلف الأعمار، على التوافد مبكرًا حاملات بطاقات الهوية، وسط أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم.

انتخابات النواب بسوهاج

وكانت المحافظة قد أعلنت جاهزيتها الكاملة لاستقبال الناخبين، بعد تجهيز 550 مقرًا انتخابيًا و586 لجنة فرعية تستقبل أكثر من 3 ملايين و375 ألف ناخب موزعين على 8 دوائر انتخابية، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع مديرية الأمن لتأمين دخول وخروج المواطنين، إلى جانب تشغيل غرف عمليات فرعية مرتبطة بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية لحظة بلحظة.

وفي القرى تحديدًا، ظهر المشهد أكثر حيوية بحضور ربات المنازل وكبار السن، حيث وفرت اللجان أماكن انتظار مظللة ومقاعد لتسهيل عملية التصويت، بالإضافة إلى فرق شبابية متطوعة تتولى تنظيم الدخول وتقديم الدعم لمن يحتاجه.

ويعيد مشهد المُسن الذي أصر على الإدلاء بصوته، رغم ظروفه الصحية، التأكيد على ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي في سوهاج، حيث يرى المواطنون نساءً ورجالًا، شبابًا وكبارًا ان المشاركة في الانتخابات واجب وطني ودور أساسي في تشكيل مستقبل الخدمات والتنمية داخل المحافظة.