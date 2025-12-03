ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء

بعد تراجع ملحوظ في ختام تعاملات أمس، الثلاثاء، افتتحت البورصة المصرية جلسة اليوم، الأربعاء، على صعود جماعي مدفوع بتحركات قوية في الأسهم القيادية، ما أعاد الثقة إلى شاشات التداول منذ الدقائق الأولى.

أداء المؤشرات في بداية التعاملات

مؤشر “إيجي إكس 30” ارتفع بنسبة 1.51 في المئة ليصل إلى 41238 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” صعد بنسبة 1.02 في المائة إلى 50622 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” ارتفع بنسبة 1.49 في المائة ليصل إلى 18632 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس خمسة وثلاثين إل في” زاد بنسبة 0.55 في المائة مسجلًا 4532 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس سبعين متساوي الأوزان” ارتفع بنسبة 0.52 في المائة ليصل إلى 12447 نقطة.

مؤشر “إيجي إكس مائة متساوي الأوزان” صعد بنسبة 0.63 في المائة مسجلًا 16567 نقطة.

مؤشر “الشريعة الإسلامية” قفز بنسبة 0.88 في المائة ليصل إلى 4306 نقاط.

مؤشر “تميز” تراجع بنسبة 0.94 في المائة مسجلًا 18367 نقطة.

وجاء هذا التحسن في ظل عمليات شراء انتقائية للأسهم القيادية بقطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، ودعم اتجاه صعودي ينتظر المستثمرون تأكيده مع استمرار التداولات خلال الجلسة.





