بيراميدز خارج القائمة النهائية لجائزة أفضل نادي بجلوب سوكر

خرج نادي بيراميدز من قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادي في العام 2025 المقدمة من جلوب سوكر .

وضمت القائمة النهائية لجائزة الأفضل ب جلوب سوكر كلا من الأهلي السعودي وليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وبرشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بجانب فلامنجو البرازيلي وسبورتنج لشبونة البرتغالي

وكان نادي بيراميدز ضمن قائمة المرشحين لجوائز جلوب سوكر للأفضل في 2025 بعد تحقيقه لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا العام الماضي.

وحقق فريق بيراميدز نتائج قوية في الموسم الماضي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وقدم موسم مميز على المستوى المحلي في الدوري والكأس رغم خسارتهم أمام الأهلي والزمالك على الترتيب.

ويتواجد ضمن قائمة جلوب سكور 5 أندية من الدوري الإنجليزي وهم ليفربول وتشيلسي وتوتنهام وكريستال بالا ونيوكاسيل يونايتد.

وخرج من قائمة المرشحين مانشستر سيتي وريال مدريد كأكبر فريقين على المستوى العالمي بجانب الأهلي والزمالك.