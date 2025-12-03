شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

وسّعت شركة نوبيا رسميًا تشكيلة هواتفها الذكية القابلة للطي، كاشفةً عن جهازين جديدين. الأول هو نوبيا فولد، المُشابه لهاتف جالاكسي زد فولد 7، وهو هاتف محمول بتصميم صدفي، ويُعرف باسم نوبيا فليب 3. وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن كل شيء تقريبًا حول هذين الجهازين القابلين للطي، إليك أهم مواصفاتهم.

Nubia Fold.. هاتف قابل للطي

يعد هاتف نوبيا فولد هو أول هاتف قابل للطي من نوبيا، بتصميم يشبه الكتاب، ويُعدّ إصدارها الرائد من الهواتف القابلة للطي. يتميز بشاشة OLED رئيسية قابلة للطي بقياس 8 بوصات بدقة 2480 × 2200 بكسل، مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز.

أما الشاشة الثانوية، فهي شاشة OLED بقياس 6.5 بوصة بدقة 2748 × 1172 بكسل، وتعمل أيضًا بتردد 120 هرتز.

يعمل هاتف Nubia Fold بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو المعالج الرائد من كوالكوم للعام الماضي. ويتكامل هذا المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. كما يعمل ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 55 واط.

للتصوير، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

ستحصل على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الرئيسية والغطاء لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات البارزة الأخرى، تقنية WiFi 7 وBluetooth 6، وتصنيف IPX4 وIP5X لمقاومة الماء والغبار، وماسح بصمات الأصابع، وهيكل قوي يزن 249 جرامًا.

ميزات هاتف Nubia Flip 3

من ناحية أخرى، يُقدم هاتف Nubia Flip 3 خيارًا قابلًا للطي أكثر إحكامًا ومناسبًا للميزانية. يتميز بشاشة OLED داخلية قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما الشاشة الخارجية فهي لوحة AMOLED أصغر حجمًا مقاس 4 بوصات لعرض الإشعارات السريعة، واستخدامها كعدسة كاميرا، وغيرها.

بخلاف شقيقه الأغلى ثمناً، يأتي هاتف Flip 3 مزوداً بمعالج MediaTek Dimensity 7400X، وهو معالج شائع الاستخدام في أجهزة الفئة المتوسطة.

كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. يعمل هذا الجهاز ببطارية أصغر سعة 4,610 مللي أمبير/ساعة.

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، بينما تأتي كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

وتشمل الميزات البارزة الأخرى تقنية Bluetooth 6 وWiFi 6، بالإضافة إلى تصنيفي IPX4 وIP5X للحماية من العوامل الجوية.

التسعير والتوافر

من المتوقع أن تُطلق نوبيا كلا الهاتفين القابلين للطي قريبًا. من المقرر إطلاق نوبيا فولد في اليابان غدًا (4 ديسمبر 2025) بسعر 178,560 ينًا يابانيًا، أي ما يعادل 1,145 دولارًا أمريكيًا تقريبًا.

ومن المرجح أن يُطرح هذا الطراز على نطاق أوسع العام المقبل. في الوقت نفسه، قد يُطرح نوبيا فليب 3 للبيع في يناير 2026 أيضًا، ومن المتوقع إطلاقه عالميًا بعد ذلك بوقت قصير.

ويتوفر نوبيا فولد بلون أسود واحد، بينما يتوفر نوبيا فليب 3 بنسختين باللونين الأبيض والأسود.