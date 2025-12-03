قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
وصلوا 15.. الإدارية العليا تواصل تلقي الطعون على نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب
وزير الصحة يبحث مع وفد سعودي توطين تصنيع الدواء وتوسيع البرامج الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شركة Nubia تطلق أفضل هاتف قابل للطي في 2025

هاتف Nubia Flip 3
هاتف Nubia Flip 3
لمياء الياسين

وسّعت شركة نوبيا رسميًا تشكيلة هواتفها الذكية القابلة للطي، كاشفةً عن جهازين جديدين. الأول هو نوبيا فولد، المُشابه لهاتف جالاكسي زد فولد 7، وهو هاتف محمول بتصميم صدفي، ويُعرف باسم نوبيا فليب 3. وقبل الإطلاق الرسمي، كشفت الشركة عن كل شيء تقريبًا حول هذين الجهازين القابلين للطي، إليك أهم مواصفاتهم.

Nubia Fold.. هاتف قابل للطي 

يعد هاتف نوبيا فولد هو أول هاتف قابل للطي من نوبيا، بتصميم يشبه الكتاب، ويُعدّ إصدارها الرائد من الهواتف القابلة للطي. يتميز بشاشة OLED رئيسية قابلة للطي بقياس 8 بوصات بدقة 2480 × 2200 بكسل، مع معدل تحديث سلس يبلغ 120 هرتز. 

أما الشاشة الثانوية، فهي شاشة OLED بقياس 6.5 بوصة بدقة 2748 × 1172 بكسل، وتعمل أيضًا بتردد 120 هرتز.

يعمل هاتف Nubia Fold بمعالج Snapdragon 8 Elite، وهو المعالج الرائد من كوالكوم للعام الماضي. ويتكامل هذا المعالج مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. كما يعمل ببطارية ضخمة بسعة 6500 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 55 واط.

للتصوير، يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة جدًا بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. 

ستحصل على كاميرا بدقة 20 ميجابكسل على الشاشة الرئيسية والغطاء لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. ومن الميزات البارزة الأخرى، تقنية WiFi 7 وBluetooth 6، وتصنيف IPX4 وIP5X لمقاومة الماء والغبار، وماسح بصمات الأصابع، وهيكل قوي يزن 249 جرامًا.

ميزات هاتف Nubia Flip 3

ميزات هاتف Nubia Flip 3

من ناحية أخرى، يُقدم هاتف Nubia Flip 3 خيارًا قابلًا للطي أكثر إحكامًا ومناسبًا للميزانية. يتميز بشاشة OLED داخلية قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز.

أما الشاشة الخارجية فهي لوحة AMOLED أصغر حجمًا مقاس 4 بوصات لعرض الإشعارات السريعة، واستخدامها كعدسة كاميرا، وغيرها.

بخلاف شقيقه الأغلى ثمناً، يأتي هاتف Flip 3 مزوداً بمعالج MediaTek Dimensity 7400X، وهو معالج شائع الاستخدام في أجهزة الفئة المتوسطة. 

كما يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. يعمل هذا الجهاز ببطارية أصغر سعة 4,610 مللي أمبير/ساعة. 

يحتوي الجزء الخلفي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، بينما تأتي كاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابكسل. 

وتشمل الميزات البارزة الأخرى تقنية Bluetooth 6 وWiFi 6، بالإضافة إلى تصنيفي IPX4 وIP5X للحماية من العوامل الجوية.

التسعير والتوافر

من المتوقع أن تُطلق نوبيا كلا الهاتفين القابلين للطي قريبًا. من المقرر إطلاق نوبيا فولد في اليابان غدًا (4 ديسمبر 2025) بسعر 178,560 ينًا يابانيًا، أي ما يعادل 1,145 دولارًا أمريكيًا تقريبًا. 

ومن المرجح أن يُطرح هذا الطراز على نطاق أوسع العام المقبل. في الوقت نفسه، قد يُطرح نوبيا فليب 3 للبيع في يناير 2026 أيضًا، ومن المتوقع إطلاقه عالميًا بعد ذلك بوقت قصير. 

ويتوفر نوبيا فولد بلون أسود واحد، بينما يتوفر نوبيا فليب 3 بنسختين باللونين الأبيض والأسود.

شركة نوبيا هاتف جالاكسي زد فولد 7 هاتف محمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

جامعة الدول العربية تجدد التزامها بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يؤكد أهمية استمرار الدعم الألماني لوكالة الأونروا

ي اندلاع حريق في مستودع للنفط

اندلاع حريق في مستودع نفط في روسيا بعد هجوم بطائرة بدون طيار أوكرانية

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد