الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب



تابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.

«وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء

وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.