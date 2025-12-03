قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب

القاضي أحمد بنداري
القاضي أحمد بنداري
إسلام دياب


تابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية أبوابها للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الأربعاء والإعادة بالدائرة الثانية بمركز أطسا بالفيوم وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن حيث يتم التصويت يومي الاربعاء والخميس فى الداخل.
«وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه الى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء 

 وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:
الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة
الدائرة الأولي بمحافظة قنا - مركز قنا
الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص
الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي
الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت
الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج
الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم
الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة
الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط
الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا
الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة
الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام
الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور
الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص
الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود
الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول
الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح
الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم
الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي
والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز أطسا بمحافظة الفيوم.

مجلس النواب الوطنية للانتخابات غرفة عمليات الهيئة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيدة أعلى دائري بشتيل

90 ثانية مُرعبة للحظة سقوط سيدة أعلى دائري بشتيل.. والأهالي: شباب سرقوها ودفعوها للقفز |شاهد

يوسف محمد لاعب الزهور

نتحمّل المسئولية.. اتحاد السباحة يكشف الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور ببطولة الجمهورية

الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

نزلات البرد المنتشرة حاليا .. ماذا قال مستشار رئيس الجمهورية للصحة؟

محل دواجن فاسدة

كارثة خلف العروض الوهمية.. تفاصيل إغلاق محل دواجن فاسدة بالجيزة

الراحل يوسف محمد

تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف أيمن لاعب نادي الزهور

الحضري

نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل

ترامب

بينهم بلدان عربية .. «ترامب» يُوقف جميع طلبات الهجرة لمُواطني 19 دولة

الأذان

ماذا يقول السامع عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. اعرف رأي الفقهاء

ترشيحاتنا

الدكتور محمد عطية الفيومي

الفيومي: توطين الصناعة يساهم في تقليل فاتورة الاستيراد

وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

وزيرا قطاع الأعمال العام والتعليم العالي يناقشان إنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بالدلتا

داليا قابيل

الهند ضيف شرف الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولي للأغذية والمشروبات

بالصور

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025
الجناح الروسي في معرض إيديكس 2025

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025
جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

فيديو

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: العدو الشرس والصديق الحميم

المزيد