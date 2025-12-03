انتشار أمني مكثف لتأمين ماراثون إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة

انتشرت الخدمات الأمنية لتنظيم انطلاق ماراثون الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل.

و قام رجال الشرطة بتمشيط الحرم الانتخابي للجان التصويت من الخارج، من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية إليها، بالإضافة إلى تأمين كافة المحاور والطرق الرئيسية المؤدية إليها من جانب آخر.

وتفقد مديرو الأمن، والقيادات الأمنية، انتظام القوات المشاركة في خطة تأمين الانتخابات؛ للتأكد من مدى جاهزيتها للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والانضباط، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة، وتوفير كافة الإحتياجات اللازمة لمساعدتهم، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت بدء التصويت في الدوائر الـ19 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الجولة الأولى بالدوائر الـ19 يوم 11 ديسمبر.